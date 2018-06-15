Okulda Kurşun Yağdıran Polise 'görevsizlik' Kararı
Abd, Hava Saldırısında Taliban Liderini Öldürdü
Beşiktaş'tan Kerem Demirbay Sürprizi
Fetö'nün Sözde Sivas Büyük Bölge İmamı Avm'de Yakalandı
Final Sınavında Profesörün Sorduğu Sorular Öğrencileri Şoke Etti!
Suruç'taki Saldırılarda 3 Kişi İçin Yakalama Kararı Çıkarıldı!
İstanbullu Bayramda Rahat Nefes Aldı, Bütün Yollar Boşaldı
Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Almanların Islıkladığı İlkay Gündoğan İçin İspanyol Devi Barcelona Devreye Girdi
Mustafa Ceceli'nin Bayram Fotoğrafındaki Detay Dikkatlerden Kaçmadı
Havaalanında Panik! Yolcular Tahliye Edildi, Seferler Durduruldu
Sahte Profesörü Yakalatan İhbar: O Eski Kiracım Profesör Falan Değil
Kılıçdaroğlu, Suruç Olayını İncelemek Üzere Milletvekili Görevlendirdi
Ysk'dan Demirtaş'ın 'talimat Alındı' İddialarına Yanıt!
Kıyasıya Mücadelenin Yaşandığı New York Oyununda Kazananlar Belli Oldu
Taciz İddialarıyla Gündeme Gelen Talat Bulut Havalimanında Görüntülendi
Süleyman Soylu: Pkk'nın Çok Önemli Cephaneliği Ele Geçirildi
Muharrem İnce Bayram Namazını Köyünde Kıldı
Kandil'e Hava Harekatı! Sözde Bölge Sorumlusu Öldürüldü
Paris Hilton, İbrahim Tatlıses'in Kızını Yakın Markaja Aldı

ABD, HAVA SALDIRISINDA TALİBAN LİDERİNİ ÖLDÜRDÜ


ABD, hava saldırısında Taliban liderini öldürdü
Tarih : 15 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Abd, Hava Saldırısında Taliban Liderini Öldürdü(9/10)5

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban lideri Molla Fazlullah'ın ABD hava kuvvetleri saldırısı sırasında öldürüldüğünü belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Hava  Saldırısında  Taliban  Liderini  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER