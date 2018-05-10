Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi

ABD, FRANSA VE İNGİLTERE'NİN OPERASYONU SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU!


ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası sessizliğini bozdu!
Tarih : 10 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Abd, Fransa Ve İngiltere'nin Operasyonu Sonrası Sessizliğini Bozdu!(6/10)2

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'ın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen ay Suriye'ye yaptığı saldırının ardından ilk kez konuştu. Ülkesinin 2013'ten beri kimyasal cephaneye sahip olmadığını söyleyen Esad, Batı ülkelerinin Doğu Guta'nın Duma ilçesinde hükümetin kimyasal silah kullandığı yönündeki suçlamalarını reddetti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Yunanistan'ın Katimerini gazetesine röportaj verdi. Esad röportajda şu ifadeleri kullandı:

'ELİMİZDE KİMYASAL SİLAH OLMADIĞI BELGELENDİ'

"İlk olarak 2013'te teslim ettiğimizden beri elimizde kimyasal cephane yok ve kimysal silahlar için uluslararası kurum bunun hakkında araştırma yaptı. Ve elimizde hiç (kimyasal silah) olmadığı açık ve belgelendi."

Kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili suçlamaların Suriye ordusunun zaferlerinin ardından geldiğini vurgulayan Esad iddiaları 'saçmalık' olarak niteledi.

"SURİYE ORDUSUNA SALDIRMAK İÇİN ÇOK İLKEL BİR OYUN"

Esad " Bu bir saçmalık, bir oyun ve sadece Suriye ordusuna saldırmak için çok ilkel bir oyun. Niye? Burası en önemli kısım: Teröristler kaybedince ABD, Fransa, İngiltere ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen diğer müttefikler ellerindeki ana kartlardan birini kaybetti, bu nedenle Suriye ordusuna saldırmak zorundalardı. Sadece teröristlerin moralini yükseltmek ve Suriye ordusunun daha fazla alanı özgürleştirmesini önlemek için" ifadelerini kullandı.

ABD, İNGİLTERE VE FRANSA SURİYE'YE HAVA HAREKATI DÜZENLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Nisanda, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurduğunu duyurmuştu. Suriye Devlet Televizyonu, hava savunma sistemleri ile saldırıya karşılık verildiğini bildirmişti.

Şam'ın batısında yer alan Lübnan sınırı boyunca hedeflerin vurulduğu da gelen bilgiler arasında. ABD, Saldırılarda Tomahawk füzelerinin de kullanıldığını açıklanmıştı.

ABD savaş gemilerinden atılan Tomahawk füzeleri ile hedeflenmesi sonucunda 4. Tugay milis kuvvetlerinin merkezi de vurulmuştu.

Suriye resmi televizyonu,"Hava savunma sistemlerimiz, Keswa üzerinde 13 füze düşürdü" şeklinde açıklama yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Fransa  Ve  İngiltere  Nin  Operasyonu  Sonrası  Sessizliğini  Bozdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER