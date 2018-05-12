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ABD duyurdu! İşte Ortadoğu'yu karıştıracak tarih

ABD DUYURDU! İŞTE ORTADOĞU'YU KARIŞTIRACAK TARİH

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail'deki büyükelçilik binasının 14 Mayıs'ta açılacağını duyurdu

Tarih : 12 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Abd Duyurdu! İşte Ortadoğu'yu Karıştıracak Tarih(6/10)2

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı aldığı İsrail'deki büyükelçilik binasının 14 Mayıs'ta açılacağını bildirdi.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASI 14 MAYIS'TA AÇILACAK

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi: ABD Dışişleri Bakanlığı olarak Kudüs'teki ABD İsrail büyükelçilik binamızın 14 Mayıs'ta açılacak olmasından gurur duyuyoruz. Bu sürece, Büyükelçi David M. Friedman başkanlık edecek ve Başkanlık delegasyonuna Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, danışmanlar Hared Kushner ve Ivanka Trump öncülük yapacak.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASI İÇİN CADDE VE SOKAKLARA ADRES LEVHALARI YERLEŞTİRİLDİ

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceği kaydedildi. ABD Büyükelçiliği için kentteki bazı cadde ve sokaklara adres levhaları yerleştirildiği bildirilmişti.

FKÖ AÇILIŞ TÖRENİNİ BOYKOT ETMEYE ÇAĞIRDI

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı açıklamada, devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını ABD'nin 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı büyükelçilik açılış törenini boykot etmeye çağırmıştı.

TRUMP, KUDÜS'Ü "İSRAİL'İN BAŞKENTİ" OLARAK TANIDIĞINI İLAN ETMİŞTİ

ABD Büyükelçiliğinin, yeni bina inşa edilene kadar Kudüs'teki Başkonsolosluğu geçici merkez olarak kullanması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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