ABD, DSG'YE 250 TIR DOLU AĞIR SİLAH VE ZIRHLI ARAÇ GÖNDERDİ
ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında terör örgütü YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) 250 TIR içerisinde ağır silah ve zırhlı Hummer araçları gönderdi.
ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) 250 TIR'la ağır silah ve zırhlı Hummer araçları gönderdi. ABD, şimdiye kadar DSG'ye 4800 TIR'la DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi. ABD son 4 gündür her gün silah ve araç yardımında bulunuyor.
"ABD, DEYR EZ ZOR'DA ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR"
ABD'nin Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bu sabah kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini belirten DSG yetkilisi, "ABD Deyr ez Zor'da askeri varlığını artırıyor. ABD'nin Deyr ez Zor'da 3 askeri üssü de bulunuyor. Kendi üslerinde askeri varlığını artırıyor" dedi.
SON 4 GÜNDÜR SİLAHLAR HER GÜN GELİYOR
DSG yetkilisi, "ABD, Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bize 250 TIR'la zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Pikap araçlar da gönderdi. Son 4 gündür silahlar her gün geliyor. Çünkü ihtiyaç var. Deyr ez Zor'un doğusunda IŞİD'e yönelik operasyonumuz devam ediyor. Silahlar ve zırhlı araçlar Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) karayoluyla Semelka Sınır Kapısından sokuldu. Oradan da TIR'larla Deyr ez Zor doğusuna bırakıldı" ifadelerini kullandı.
ABD, ŞİMDİYE KADAR 4800 TIR İÇERİSİNDE AĞIR SİLAH VE ZIHRLI ARAÇ GÖNDERDİ
ABD, şimdiye kadar DSG'ye 4800 TIR'la DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi. Ankara, YPG'ye silah verilmesine şiddetle karşı çıkıyor.
Kaynak: haberinburada
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