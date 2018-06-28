ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ: KABUL ETMEMİZ LAZIM
24 Haziran seçimlerini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." dedi.
POMPEO, 2019 BÜTÇESİNE DAİR SORULARI YANITLADI
Bakan Pompeo, Senato Tahsisatlar Komitesinde bakanlığın 2019 bütçesine dair senatörlerin sorularını yanıtladı.
"DAHA VERİMLİ BİR MÜZAKERE SÜRECİNE GİREBİLİRİZ"
Pompeo, Senato üyelerine yaptığı konuşmada, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." ifadesini kullandı.
"ÜÇ HAFTA ÖNCE MÜNBİÇ KONUSUNDA GELİŞME SAĞLADIK"
ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığına vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda "umutlu" olduklarını söyledi.
Pompeo ayrıca, "Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim SDG'yle yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık." diye konuştu.
"TÜRKLER SİYASİ ÇÖZÜMÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLACAKLAR"
Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, "Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ab'nin Suriyeli Sığınmacılar İçin Türkiye'ye Vereceği 3 Milyar Euroyu İtalya Engelledi
- Birbirinden Kıdemli Pek Çok Siyasetçi Yeni Dönemde Parlamento Dışında Kaldı
- Taş Ocağında Patlatma Esnasında Heyelan Meydana Geldi: 2 Mehmetçikle 1 İşçi Yaralandı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Bahçeli, Beştepe'de Yeni Döneme Dair Fikir Teatisinde Bulundu
- Şehit Güvenlik Korucusunun Arkadaşının Yerine Göreve Gittiği Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar