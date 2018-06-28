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ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki Seçimleri Değerlendirdi: Kabul Etmemiz Lazım

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ: KABUL ETMEMİZ LAZIM

24 Haziran seçimlerini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." dedi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : Abd Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki Seçimleri Değerlendirdi: Kabul Etmemiz Lazım(5/10)1

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." dedi.

POMPEO, 2019 BÜTÇESİNE DAİR SORULARI YANITLADI

Bakan Pompeo, Senato Tahsisatlar Komitesinde bakanlığın 2019 bütçesine dair senatörlerin sorularını yanıtladı.

"DAHA VERİMLİ BİR MÜZAKERE SÜRECİNE GİREBİLİRİZ"

Pompeo, Senato üyelerine yaptığı konuşmada, "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." ifadesini kullandı.

"ÜÇ HAFTA ÖNCE MÜNBİÇ KONUSUNDA GELİŞME SAĞLADIK"

ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığına vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda "umutlu" olduklarını söyledi.

Pompeo ayrıca, "Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim SDG'yle yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık." diye konuştu.

"TÜRKLER SİYASİ ÇÖZÜMÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLACAKLAR"

Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, "Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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