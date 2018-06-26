ABD, BİR KEZ DAHA TÜRKİYE'Yİ YAPTIRIM UYGULAMAKLA TEHDİT ETTİ
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Rusya'dan S -400 füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Washington'un Türkiye'ye yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.
ABD, S-400 ÜZERİNDEN YAPAY BİR KRİZ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haziran ayının başında yaptığı Washington ziyareti esnasında, ABD'nin S-400 savunma sistemleri üzerinden yapay bir kriz oluşturmaya çalıştığını ifade etmişti.
ABD, RUSYA İLE YAPILAN ANLAŞMANIN NATO SAVUNMASINA BAĞDAŞMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Rusya ve Türkiye arasında S-400 savunma sistemleri üzerine varılan mutabakat, ABD'nin tepkisine yol açmış, Washington, yapılan anlaşmanın NATO savunması ile bağdaşmadığını öne sürmüştü.
Kaynak: haberinburada
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