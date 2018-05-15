BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de yaşanan insanlık dışı İsrail müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıda ABD sözcüsünün İsrail'i savunan konuşması ise "bu kadar da olmaz" dedirtti.

HAMAS'I SORUMLU TUTTU

ABD'nin BM'deki daimi temsilcisi Nikki Haley, bugünkü toplantıda yaptığı açıklamada Hamas'ın şiddeti kışkırttığını savunarak ölümlerden Filistinlileri sorumlu tuttu.

"BURADAKİ HİÇBİR ÜLKE İSRAİL'DEN DAHA ÖLÇÜLÜ DAVRANAMAZDI"

Haley, "Gazze'deki şiddetin ABD'nin büyükelçiliğiyle ilgili olduğunu söyleyenler yanılıyor. Büyükelçiliği taşımak doğru hareketti. Buradaki hiçbir ülke İsrail'den daha ölçülü davranamazdı" dedi.

Kaynak: haberinburada