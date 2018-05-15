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ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı!

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN RAMAZAN MESAJI!

Müslümanların ramazan ayını tebrik eden ABD Başkanı Trump, "Birçok insan ramazan ayını kutlamak için bir araya gelirken, Melania ve ben bu ayın kutlu olmasını diliyoruz. Ramazan ayınız mübarek olsun." dedi.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Abd Başkanı Trump'tan Ramazan Mesajı!(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayının hemen öncesinde yayımladığı mesajda, ABD'de ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazan aynı tebrik etti.

"TÜM MÜSLÜMANLARA EN İYİ DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"

ABD Başkanı Trump, ramazan ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Trump, "Bu akşamdan itibaren ABD'de ve dünyanın her yerinde ramazan ayını idrak edecek tüm Müslümanlara selamlarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

MÜSLÜMANLAR MANEVİ OLARAK KENDİLERİNİ BESLİYOR

Mesajında, Müslümanların namaz ve oruç ile kendilerini manevi olarak beslediklerini belirten Trump, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek toplumsal bağları da güçlendirdiklerini kaydetti.

"RAMAZAN AYINIZ MÜBAREK OLSUN"

Ramazan ayının, Müslümanların Amerikan hayatının dini dokusuna kattığı zenginliği bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Trump, "Birçok insan ramazan ayını kutlamak için bir araya gelirken, Melania ve ben bu ayın kutlu olmasını diliyoruz. Ramazan ayınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜNYASI İLE İLGİLİ KARARLARINDAN DOLAYI TEPKİ TOPLAMIŞTI

20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, ABD içinde İslamofobinin artmasına zemin hazırlaması, uluslararası arenada da Kudüs kararı gibi adımları dolayısıyla eleştiri topluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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