ABD BAŞKANI TRUMP'TAN RAMAZAN MESAJI!
Müslümanların ramazan ayını tebrik eden ABD Başkanı Trump, "Birçok insan ramazan ayını kutlamak için bir araya gelirken, Melania ve ben bu ayın kutlu olmasını diliyoruz. Ramazan ayınız mübarek olsun." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayının hemen öncesinde yayımladığı mesajda, ABD'de ve tüm dünyadaki Müslümanların ramazan aynı tebrik etti.
"TÜM MÜSLÜMANLARA EN İYİ DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"
ABD Başkanı Trump, ramazan ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Trump, "Bu akşamdan itibaren ABD'de ve dünyanın her yerinde ramazan ayını idrak edecek tüm Müslümanlara selamlarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.
MÜSLÜMANLAR MANEVİ OLARAK KENDİLERİNİ BESLİYOR
Mesajında, Müslümanların namaz ve oruç ile kendilerini manevi olarak beslediklerini belirten Trump, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek toplumsal bağları da güçlendirdiklerini kaydetti.
"RAMAZAN AYINIZ MÜBAREK OLSUN"
Ramazan ayının, Müslümanların Amerikan hayatının dini dokusuna kattığı zenginliği bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Trump, "Birçok insan ramazan ayını kutlamak için bir araya gelirken, Melania ve ben bu ayın kutlu olmasını diliyoruz. Ramazan ayınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
İSLAM DÜNYASI İLE İLGİLİ KARARLARINDAN DOLAYI TEPKİ TOPLAMIŞTI
20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, ABD içinde İslamofobinin artmasına zemin hazırlaması, uluslararası arenada da Kudüs kararı gibi adımları dolayısıyla eleştiri topluyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Araç Paylaşım Uygulaması Kullanarak Memleketine Gitmek İsteyen Genç Kızın Cesedi Bulundu
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
Bu Haberle İlgili Yorumlar