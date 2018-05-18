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ABD Başkanı Trump: Çin, AB Üyesi Ülkeler ve Öteki Ülkeler Çok Şımardı

ABD BAŞKANI TRUMP: ÇİN, AB ÜYESİ ÜLKELER VE ÖTEKİ ÜLKELER ÇOK ŞIMARDI

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, yıllarca Çin'in Amerika'yı kazıkladığını söyleyerek Çin başta olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkeleri 'şımarık' olarak niteledi.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Abd Başkanı Trump: Çin, Ab Üyesi Ülkeler Ve Öteki Ülkeler Çok Şımardı(5/10)1

Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri 'şımarık' olarak niteledi.

ÇİN HEYETİ İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ YAPTI

ABD ile Çin arasında çok büyük bir ticaret dengesizliği olduğunu söyleyen Trump, Çin ve ABD arasında başkent Washington'da yürütülen ikinci tur görüşmeler konusunda bir soruya verdiği yanıtta, Çinli delege heyeti burada, ticaret görüşmeleri yapıyoruz.

"ÇİN YILLARCA BİZE KAZIK ATTI"

Çünkü ABD kötü ticari anlaşmalar yüzünden yıllar boyunca kazıklandı. Ben Çin'i suçlamıyorum, geçmişteki kendi liderlerimizi suçluyorum. Çin yıllarca bize kazık attı. Ülkemizdeki zenginliğin içini boşalttılar. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak dedi.

"MİLLETİN CEBİNDEN KOVALAR DOLUSU PARALAR ÇIKARDILAR"

Çin ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin 'tek yönlü bir yol' olduğunu söyleyen Trump, bu durumun başka ülkelerle olan ticari ilişkiler konusunda da aynı olduğunu belirterek, Bu milletin cebinden kovalar dolusu paralar çıkardılar.

"ÇİN, AB ÜLKELERİ, ÖTEKİ ÜLKELER ÇOK ŞIMARDI"

ABD'den ne istedilerse her zaman yüzde yüz elde ettiler. Bizi temsil eden kimse olmadığı için oldu bu. Ama şimdi bu konuda çok iyi olan birisi var; ben varım, bizi temsil eden. Çin ABD'den yüz milyarlarca dolar para kazandı. Çin çok şımardı, AB ülkeleri çok şımardı, öteki ülkeler çok şımardı' diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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