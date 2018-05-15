ABD BASINI YERDEN YERE VURDU: BABASININ KÜÇÜK GULYABANİSİ
Amerika, dün İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı, protestolarda 59 Filistinli şehit düştü. ABD basını hem başkan Trump'ı hem de açılışa giden kızı Ivanka'yı çok sert eleştirdi.
Amerika, dün İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Bunu protesto eden Filistinli Müslümanlara İsrail askerleri gerçek mermiyle müdahale etti. Protestolarda 59 Filistinli şehit düşerken 2 bin 700'den fazla kişi de yaralandı. Bu katliama dünya da sessiz kalmadı. Özellikle Amerikan medyası hem başkan Trump'ı hem de büyükelçilik açılışına giden Trump'ın kızı Ivanka'yı çok sert eleştirdi.
59 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
Amerika Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Amerika'nın İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Dün uygulamaya konan bu karar protesto eden Filistinli Müslümanlara, İsrail askerleri ateş açtı. Açılan ateşte 59 Filistinli şehit olurken, 2 bin 700'den fazla kişi de yaralandı.
DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE
Tüm dünya bu gelişmeleri diken üstünde takip ediyor. İslam dünyasından yaşanan bu katliama büyük tepki doğarken, Batılı ülkeler de açıklamalarıyla bu saldırıyı lanetledi.
AMERİKAN BASINI IVANKA TRUMP'I HEDEF ALDI
Amerikan basını da hem başkan Trump'ı hem de kızı Ivanka'ya tepki gösterdi. New York Dailiy News gazetesi kapak sayfasına Ivanka Trump'ı taşıdı. Gazete, Ivanka Trump'ın Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği'nin açılışına katılmasıyla ilgili olarak, Daddy's Little Ghoul yani 'Babasının küçük gulyabanisi' başlığını attı.
İşte o manşet:
Kaynak: Posta
Kaynak: haberinburada
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