Örtülü Ödenekten 4 Ayda 747 Milyon Tl Harcandı
Bahçeli'den Gazze Çıkışı: İsrail Sınırları Aştı, Trump Alnına Kara Leke Sürdü
Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
Saadet Öğretmen'in Mücadelesi Sonuç Verdi! 6 Kız Öğrenciyi İstismar Eden Müdür Yardımcısına 82 Yıl Hapis
Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
1960'ta Kaçak Kazıda Çıkarılıp Satılmıştı! Abd'deki Zeugma Parçaları Türkiye'ye Getiriliyor
Nou Camp'a Bir Türk Yıldız Daha Çıkıyor
Son Dakika! İsrail Terörü Sonrası Türkiye'den Diploması Atağı! Çavuşoğlu İit, İran, Ürdün Ve Endonezya İle Görüştü
Hayrete Düşüren Kare: Elektrik Direği Evin Köşesinden Geçiyor!
Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
Erdoğan Talimat Verdi, Muş'a Yatırımlar Arttı
Eski Cıa Başkanı Kudüs Katliamı İçin Trump'ı Suçladı
Cenk Tosun'un Hocası İçin Yolun Sonu Geldi
Altın Tarihi Rekorunu Tazeledi! İşte Çeyrekte Son Durum
Selahattin Demirtaş İçin Dilekçe Verildi
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarına Katılamayacak
Pınar Altuğ'a Mutlu Evliliğin Sırrını Verdi: Karşılıklı Anlayış
Kınamaktan Çekinenler Var! Katliama Kim Ne Dedi
İşsizlikte Sevindiren Rakam! Düşüşe Geçti
Fetö'nün Deniz Kuvvetlerindeki Yapılanmasına Operasyon: 34 Kişi İçin Gözaltı Kararı

ABD basını yerden yere vurdu: Babasının küçük gulyabanisi

ABD BASINI YERDEN YERE VURDU: BABASININ KÜÇÜK GULYABANİSİ

Amerika, dün İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı, protestolarda 59 Filistinli şehit düştü. ABD basını hem başkan Trump'ı hem de açılışa giden kızı Ivanka'yı çok sert eleştirdi.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi(5/10)1

Amerika, dün İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Bunu protesto eden Filistinli Müslümanlara İsrail askerleri gerçek mermiyle müdahale etti. Protestolarda 59 Filistinli şehit düşerken 2 bin 700'den fazla kişi de yaralandı. Bu katliama dünya da sessiz kalmadı. Özellikle Amerikan medyası hem başkan Trump'ı hem de büyükelçilik açılışına giden Trump'ın kızı Ivanka'yı çok sert eleştirdi.

59 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Amerika Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Amerika'nın İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Dün uygulamaya konan bu karar protesto eden Filistinli Müslümanlara, İsrail askerleri ateş açtı. Açılan ateşte 59 Filistinli şehit olurken, 2 bin 700'den fazla kişi de yaralandı.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Tüm dünya bu gelişmeleri diken üstünde takip ediyor. İslam dünyasından yaşanan bu katliama büyük tepki doğarken, Batılı ülkeler de açıklamalarıyla bu saldırıyı lanetledi.

AMERİKAN BASINI IVANKA TRUMP'I HEDEF ALDI

Amerikan basını da hem başkan Trump'ı hem de kızı Ivanka'ya tepki gösterdi. New York Dailiy News gazetesi kapak sayfasına Ivanka Trump'ı taşıdı. Gazete, Ivanka Trump'ın Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği'nin açılışına katılmasıyla ilgili olarak, Daddy's Little Ghoul yani 'Babasının küçük gulyabanisi' başlığını attı.

İşte o manşet:

Kaynak: Posta

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Basını  Yerden  Yere  Vurdu  Babasının  Küçük  Gulyabanisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER