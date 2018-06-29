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AB Liderleri Anlaştı, Mülteciler İçin Türkiye'ye 3 Milyar Euro Gönderilecek

AB LİDERLERİ ANLAŞTI, MÜLTECİLER İÇİN TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR EURO GÖNDERİLECEK

AB liderleri göç krizi yönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Türkiye'ye mülteciler için vaat edilen 3 milyar euro yardım onaylandı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 07:40
Puan Ver : Ab Liderleri Anlaştı, Mülteciler İçin Türkiye'ye 3 Milyar Euro Gönderilecek(7/10)3

AB liderleri göç krizinin yönetimi konusunda anlaşmaya vardı. Türkiye'ye mülteciler için vaat edilen 3 milyar euro yardım paketi onaylandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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