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Ab Heyeti Vize Muafiyetini Görüşmek Üzere Perşembe Günü Ankara'ya Gelecek
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AB Heyeti Vize Muafiyetini Görüşmek Üzere Perşembe Günü Ankara'ya Gelecek

AB HEYETİ VİZE MUAFİYETİNİ GÖRÜŞMEK ÜZERE PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA'YA GELECEK

Vize muafiyeti süreci yeniden ive kazandı. AB heyeti konuyu görüşmek üzere 31 Mayıs Perşembe günü Ankara'ya gelecek.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Ab Heyeti Vize Muafiyetini Görüşmek Üzere Perşembe Günü Ankara'ya Gelecek(5/10)1

Ankara, Avrupa Birliği'nden önemli bir heyeti ağırlamaya hazırlanıyor. Başkentte, perşembe günü vize muafiyeti toplantısı gerçekleştirilecek.

Ankara'da 31 Mayıs perşembe günü, Avrupa Birliği (AB) ile önemli bir toplantı var. AB heyeti vize muafiyeti için Başkent'e geliyor.

POZİSYON BELGESİ 7 ŞUBAT'TA TESLİM EDİLMİŞTİ

Heyete, Avrupa Birliği Komisyonu Göç ve İç İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlık edecek.

Türkiye, vizesiz giriş için karşılaması gereken 72 kriterden 67'si tamamlamıştı. Geri kalan 5 kriterle ilgili de çalışma tamamlanmış ve pozisyon belgesi AB'ye 7 Şubat'ta iletilmişti.

TÜRKİYE TAAHHÜTTE BULUNMUŞTU

Görüşmelerde, en hassas ve zorlu başlığın terörle mücadele olması bekleniyor. Zira, Ankara terörle mücadelenin sürdüğü bir dönemde "tanım değişikliği" yapmaya karşı.

Müzakereye konu olacak başlıklar arasında, kişisel verilerin korunması da var. Türkiye, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasayı AB standartları dikkate alınarak gözden geçireceği, gerekmesi halinde değiştireceği taahhüdünde bulunmuştu.

İLİŞKİLER YENİDEN İVME KAZANACAK

AB, Ankara'dan bu konuda da adım atmasını bekliyor. Yetkililer, vize muafiyetinin bu yıl uygulamaya başlanması durumunda Türkiye - AB ilişkilerinin yeniden ivme kazanacağını düşünüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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