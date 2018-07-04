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92 Yaşındaki Kadın, Huzurevine Gitmemek İçin Oğlunu Öldürdü

92 YAŞINDAKİ KADIN, HUZUREVİNE GİTMEMEK İÇİN OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

ABD'de yaşayan 92 yaşındaki kadın, kendisini huzurevine göndermeye çalışan 72 yaşındaki oğlunu öldürdü.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 16:20
Puan Ver : 92 Yaşındaki Kadın, Huzurevine Gitmemek İçin Oğlunu Öldürdü(10/10)6

ABD'nin Arizona eyaletinde huzurevine gitmek istemeyen yaşlı kadın, oğlunu öldürdü.

"SEN BENİM CANIMI ALDIN BEN DE SENİNKİNİ"

Fountain Hills kasabası polis yetkililerine göre Pazartesi sabahı meydana gelen olaydan sonra yakalanan Anna Mae Blessing, oğlu ve oğlunun partneriyle birlikte yaşadığı evden götürülürken "Sen benim canımı aldın, ben de seninkini" diye bağırdı.

Cinayetten yargılanacağı açıklanan kadın polise, kendisini de öldürmeyi planladığını söyledi.

TABANCAYI SABAHLIĞINA SAKLADI

Polis kayıtlarına göre, Blessing sabahlığının ceplerine 1970'lerden kalma iki tabancayı saklayarak oğlu ve partnerinin yatak odasına girdi.

Oğlunu boynundan ve çenesinden vuran kadın daha sonra silahını oğlunun 57 yaşındaki partnerine çevirdi. Kavga sırasında silahını düşüren kadın bu kez diğer silahını çekti ama başarılı olamadı.

Oğlunun partneri evden kaçarak polise haber verdi.

"UYUTULMAYI HAK EDİYORUM"

Polisin evindeki koltukta otururken bulduğu Blessing, "yaptıkları için uyutulmayı" hak ettiğini söyledi.

Birinci derece cinayetin yanı sıra adam kaçırmadan da yargılanacağı belirtilen Blessing için 500 bin dolar kefalet ücreti kondu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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