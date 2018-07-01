92. GAZİ KOŞUSU'NDA TARİH YAZILDI! ÜST ÜSTE 4. KEZ ŞAMPİYON
92. Gazi Koşusu'nun kazananı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk yarışçılığının derbisinde; Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Hep Beraber 1. oldu.
Veliefendi'de yaklaşık 20 bin yarışseverin heyecanla takip ettiği mücadelede jokey Çelik üst üste 4. zaferine ulaştı.
ŞAMPİYON 1,6 MİLYON LİRA KAZANDI
'2018 Yılının Şampiyon Tayı'nı ilan eden çim pistteki 2 bin 400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncü olacak safkana da 165 bin TL ikramiye ödenecek. Böylece ilk dörde giren safkanların kazandığı toplam ikramiye 2 milyon 805 bin TL olacak.
Kaynak: haberinburada
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