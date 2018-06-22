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90'lı Yıllarda Hastanelerde Çekilen Çileler Erdoğan'ı Duygulandırdı
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90'lı yıllarda hastanelerde çekilen çileler Erdoğan'ı duygulandırdı

90'LI YILLARDA HASTANELERDE ÇEKİLEN ÇİLELER ERDOĞAN'I DUYGULANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda 90'lı yıllarda hastanelerde çekilen çileler ekrana getirildi. Erdoğan görüntüleri izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 00:50
Puan Ver : 90'lı Yıllarda Hastanelerde Çekilen Çileler Erdoğan'ı Duygulandırdı(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda 90'lı yıllarda hastanelerde çekilen çileler ekrana getirildi. Erdoğan görüntüleri izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

ERDOĞAN DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı A Haber-Atv ortak yayınında 90'lı yıllarda hastanelerde çekilen çileler ekrana getirildi. Görüntülerde hastanede tedavi olamayan pek çok hastanın röportajı da yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaları dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Erdoğan "geçmişte hastane sırası almaya sabah namazından sonra gidiyorduk. Gençlerimizin bunları bilmesi lazım." dedi.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Erdoğan, "çıkıyorsun meydanlarda yalan yanlış şeyler söylüyorsun, 'Samsun'da 8 yaşında çocuk bakımsızlıktan öldü' şudur, budur. Asıl ölenler senin döneminde öldü, onların bütün raporlarını aldırttım, çıkarttım." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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