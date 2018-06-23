Demirtaş'tan Dünya Kupası İçin İlginç Yorum: Benim Moreli Sıfır Sıfır
'çok Çıldıracaklar' Diyen Erdoğan'dan 3. Havalimanı İçin Büyük Müjde
''suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' Diyen Macron'a, Erdoğan'dan Tokat Gibi Cevap
9 Siyasi Parti, Seçime Saatler Kala İnce'ye Destek Kararı Verdi!
Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
6 Liralık Patates İle İlgili Bakan'dan Sert Çıkış: Hesabını Soracağız
Türkiye İçin Teyakkuz'da Mı? Imf, İddialara Son Noktayı Koydu!
Gökçek'ten Twitter'da Çok Tartışılacak Anket! İnce'yi Topa Tuttu
İşte 2 Milyar Tl Harcanan Sur'un Son Hali!
Dünya Kupasında Sırbistan'a Son Dakika Şoku!
Cumhurbaşkanı Macron'a Şok! Kızan İşçiler Sarayın Gazını Kesti
Türk Ve Abd'li Askeri Yetkililer Menbiç'te Koordinasyon Toplantısı Yaptı
Gömleğiyle Kendini Asan Genci Mezarlık Görevlisi Kurtardı
3 Ülke, Savunma Alanında Birleşip Türkiye'yi Küstahça Tehdit Etti!
''davutoğlu'nun Hatalarını Yaparlarsa Her Şey Biter''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçime Bir Gün Kala Rekor Kırdı!
Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Göçük Altında
Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
Kahraman Köylüler Sele Kapılan Eşeği Canları Pahasına Kurtardı!

9 SİYASİ PARTİ, SEÇİME SAATLER KALA İNCE'YE DESTEK KARARI VERDİ!


9 siyasi parti, seçime saatler kala İnce'ye destek kararı verdi!
Tarih : 23 Haziran 2018, 00:40
Puan Ver : 9 Siyasi Parti, Seçime Saatler Kala İnce'ye Destek Kararı Verdi!(10/10)6

9 siyasi partinin genel başkanı 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi destekleme kararı aldı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi Genel Başkanı Rıfat Derya SERCAN , .Kadın Partisi Genel Başkanı Benal YAZGAN, Engelsiz Yaşam Partisi Genel Başkanı Hayri İDİN, Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Ali ÇETİN, Milli Mücadele Partisi Genel Başkanı Ahmet KAYA Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi Genel Başkanı Kadir KARTAL, Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin EKİCİ, Türk Birliği Partisi Genel Başkanı Hurşit YİĞİT, 9.Genç Anadolu Partisi Genel Başkanı Ali ALEMDAROĞLU, 24 Haziran Seçimleri için bir araya geldiler. Türkiye'nin geleceği hakkında toplantı sonucunda;

İNCE'Yİ DESTEKLEME KARARI ALDILAR

9 partinin İnce'ye destek açıklaması şu şekilde:

Türkiye'nin barışması, adil bölüşmesi ve büyümesi için,

Kesin kuvvetler ayrılığına dayanan hukuk devleti, bağımsız ve tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı sisteminin kurulması için,

Demokratik yaşamın güçlendirilmesi için düşünce ve ifade, inanç ve ibadet özgürlüğünün tam manasıyla teminat altına alınması için,

Her türlü terör, darbe, zorbalık ve tehdide karşı mücadele edilmesi için,

Dış politikada Atatürk'ün koyduğu "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesine dönülmesi, öncelikle sınır komşularımız olmak üzere, yakın komşularımızla, "İç İşlerine Karışmama" ilkesiyle derhal iyi ve dostane ilişkiler kurulması için,

OHAL'in acilen kaldırılması için,

Üretim ekonomisi ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilip endüstri 4.0 teknolojisine geçilmesi için,

Kadın, erkek, dil, din, etnik köken, mezhep ayrımın olmadığı ve kadınların çalışma hayatına katılımının arttığı bir Türkiye için" diyerek 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce 'yi destekleme kararı aldıklarını açıkladılar.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 9  Siyasi  Parti  Seçime  Saatler  Kala  İnce  Ye  Destek  Kararı  Verdi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER