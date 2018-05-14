82 YILLIK TAKIM TRUMP'IN ONURUNA İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ!
İsrail'in başarılı kulüplerinden olan Beitar Jarusalem, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının onuruna ismini Beitar Trump Jerusalem olarak değiştirdi.
İsrail'de daha çok aşırı sağcıların desteğini alan Beitar Jarusalem futbol kulübü, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etmek amacıyla ismini kalıcı olarak "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirdi.
TRUMP'A ÖVGÜLER DÜZDÜLER
Kudüs'ün en büyük futbol kulübü olan Beitar Jarusalem Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alarak başkenti Kudüs olarak tanımasının onuruna ismini değiştirdiğini duyurdu. Facebook üzerinden yapılan açıklamada ABD Başkanı'na övgüler düzüldü.
"70 YILDIR BEKLENİYORDU"
"Trump cesur bir hamleyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etti, bu 70 yıldır bekleniyordu" diyen Kudüs ekibinin bu kararı büyük ses getirdi. İsrail'in en başarılı futbol kulüplerinden biri olan Beitar, şu an birinci ligde ikinci sırada bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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