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81'lik Dede, Karısını Başına Keserle Vura Vura Öldürdü!
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81'lik dede, karısını başına keserle vura vura öldürdü!

81'LİK DEDE, KARISINI BAŞINA KESERLE VURA VURA ÖLDÜRDÜ!

Edirne'de, 81 yaşındaki yaşlı adam, karısını kafasına keserle vurarak öldürdü. Kadının çığlıkları üzerine eve gelen polis yaşlı adamı gözaltına aldı.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : 81'lik Dede, Karısını Başına Keserle Vura Vura Öldürdü!(9/10)5

Edirne'de, karısının başına keserle vurarak öldüren 81 yaşındaki yaşlı adam, gözaltına alındı.

YAŞLI ADAM, KARISININ BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Nişancıpaşa Mahallesi'nde oturan 81 yaşındaki İsmail Ö. 81 yaşındaki eşi Kıymet Ö'nün başına henüz bilinmeyen bir nedenle keserle vurdu.

ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE EVE POLİS ÇAĞRILDI

Çığlık sesleri üzerine çevredekiler tarafından eve çağrılan polis, Kıymet Ö'yü yerde yatarken buldu.

YAŞLI ADAM GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen Kıymet Ö'nün cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı İsmail Ö. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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