81'LİK DEDE, KARISINI BAŞINA KESERLE VURA VURA ÖLDÜRDÜ!
Edirne'de, 81 yaşındaki yaşlı adam, karısını kafasına keserle vurarak öldürdü. Kadının çığlıkları üzerine eve gelen polis yaşlı adamı gözaltına aldı.
Edirne'de, karısının başına keserle vurarak öldüren 81 yaşındaki yaşlı adam, gözaltına alındı.
YAŞLI ADAM, KARISININ BAŞINA KESERLE VURARAK ÖLDÜRDÜ
Nişancıpaşa Mahallesi'nde oturan 81 yaşındaki İsmail Ö. 81 yaşındaki eşi Kıymet Ö'nün başına henüz bilinmeyen bir nedenle keserle vurdu.
ÇIĞLIK SESLERİ ÜZERİNE EVE POLİS ÇAĞRILDI
Çığlık sesleri üzerine çevredekiler tarafından eve çağrılan polis, Kıymet Ö'yü yerde yatarken buldu.
YAŞLI ADAM GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen Kıymet Ö'nün cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı İsmail Ö. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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