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8 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan Şüpheli, Suçlamaları Reddetti

8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMARDA BULUNAN ŞÜPHELİ, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sultanbeyli'de 8 yaşındaki R.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddederek "Ben yapmadım" dedi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : 8 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan Şüpheli, Suçlamaları Reddetti(7/10)3

Sultanbeyli'de küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin daha önce de aynı suçtan tutuklandığı öğrenildi.

İddiaya göre, Sultanbeyli'de akşam saatlerinde bir markete girerek alışveriş yapan 8 yaşındaki R.G. isimli kız çocuğunu marketin müdürü 'evine götüreyim' diyerek aynı sokakta bulunan kendi evine götürdü. Eve geç gelen R.G., durumu annesine anlattı. Olayın ardından şüpheli B.Ü., 31 Mayıs günü saat 05.00 sıralarında İstanbul-Ankara otoyolunda yapılan trafik uygulaması sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"MÜDÜRÜ ARAYARAK İZAH ETTİM"

Şüpheli mahkemedeki ifadesinde, "Ben kendi iş yerime gelirken başka bir yere broşür almaya gitmiştim. Kendi mağazama geldim. Yanıma bir eleman alarak dışarı broşür dağıtmaya çıktım. Onu sağ tarafa gönderdim, ben de evime doğru gittim. Motoru eve bırakarak üstümü değiştirdim, tekrar dışarı çıktım. Broşür dağıttıktan sonra karşıdan bir çocuklu anne geldi. 'Sen mi yaptın?' dedi, 'Anlamadım' dedim. 'Ben kocama söylerim, gerekirse evini yakacak' dedi. Cevap vermedim. Daha sonra mağaza istikametinde mağaza müdürümü gördüm, broşürleri diğer elemana vererek geri döndüm. Müdürlerle depoya indik, depoda bana iş verildi. Onunla uğraşırken sesler geldi, personelim beni arayarak çocuğu taciz ettiğimi söyleyerek, 'Burayı basmışlar' dedi. Ben de müdürü arayarak izah ettim. Eşim beni aradı, 'Çocuğum çok hasta memleketteyim, yarın hastaneye götüreceğim' dedi. Ben de o psikolojiyle otoyoldan aktarma yapa yapa memleketime gittim. Emniyette iki ifadem var. İlkinde baskı altındaydım" dedi.

ÖNCE KABUL ETTİ, SONRA REDDETTİ

Hakimin "Baskı altında olayla ilgili bu kadar ayrıntılı ifadeyi nasıl verdin?" diye sorması üzerine şüpheli, "Memurlar elini tutup öptüğümü söylediler. Ben de bir an önce kurtulayım diye ilk ifadeyi verdim. Beni bıraksınlar diye tamam dedim" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞ

Mahkeme, şüpheli B.Ü.'nün sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. B.Ü.'nün daha önce de aynı suçtan tutuklandığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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