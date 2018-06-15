8 KİŞİNİN BİNDİĞİ PATPAT DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 6 YARALI
Ordu'da 8 kişinin bindiği tarım aracı patpat devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastanede tedaviye alındı.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, 8 kişinin bindiği tarım aracı patpat devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastanede tedaviye alındı.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, akşam saatlerinde Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana geldi. Çaybaşı ilçesi İçeribükü Mahallesi'nde mezar ziyareti için aynı aileden 8 kişinin bindiği patpat, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI
Araçta bulunan 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Baltacı ve Cafer Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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