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8 gün önce mağarada kaybolan futbol takımıyla ilgili sevindirici haber!

8 GÜN ÖNCE MAĞARADA KAYBOLAN FUTBOL TAKIMIYLA İLGİLİ SEVİNDİRİCİ HABER!

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai'de 8 gün önce kaybolan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin bulunduğu gruba ulaşıldı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 21:10
Puan Ver : 8 Gün Önce Mağarada Kaybolan Futbol Takımıyla İlgili Sevindirici Haber!(8/10)4

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai'de 8 gün önce kaybolan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin bulunduğu gruba ulaşıldı. Kayıp gruptaki kişilerin kayda değer bir sağlık problemi bulunmuyor.

13 KİŞİ UZUN SÜREDİR ARANIYORDU

Yaklaşık bin kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri kaybolan 13 kişiyi bir haftadan uzun süredir arıyordu. Çocuklarla antrenörlerinin bulunduğu tahmin edilen noktaya yaklaşan ekipler, gruba yaklaşıldığını açıklamıştı.

MAĞARADAKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLEMEMİŞTİ

Tayland'da yağmur mevsiminde yağışların aralıksız devam etmesi nedeniyle daha önce mağaradaki su seviyesini düşürülememişti.

8 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞLARDI

11 ile 16 yaşlarındaki 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, 8 gün önce Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide kaybolmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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