Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 aylık hamile eşini öldüren kocanın, cinayeti vahşice işlediği ortaya çıktı. Yeğeninin burnunun, kulağının, dudağının ve boğazının kesildiğini söyleyen amca, "Hayvan bunu yapmaz" dedi.

8 AYLIK KARISINI, 2 ÇOCUĞUN ÖNÜNDE BIÇAKLAYIP KAÇMIŞTI

Olay, dün öğlen saatlerinde Sarıkamış Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalıştığı belirtilen Barış Alkan, bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen Sezen Alkan ile yeniden tartıştı. Barış Alkan, tartışmanın ardından 4 ve 2 yaşlarında iki çocuğunun yanında hamile eşini bıçakla yaralayarak evden kaçtı.

ÇIĞLIKLAR ÜZERİNE KOMŞULAR EVE GELDİ

Bağrışmalar ve feryatlar üzerine eve gelen komşular, genç kadını kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sezen Alkan'ın cansız bedeni ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE ÖLDÜ, BEBEK KURTARILDI

Talihsiz hamile kadının karnındaki bebeğini kurtarmak için doktorlar, yoğun çaba harcadı. 33 haftalık kız bebeği, Sarıkamış Devlet Hastanesinde sezeryanla alındı. Talihsiz bebek daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde sevk edillirken, annesinin cenazesi de otopsi için Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

CANİ KOCA, BIÇAĞIYLA BİRLİKTE AĞAÇ KOVUĞUNDA BULUNDU

Güvenlik güçleri kaçan Barış Alkan'ı şehrin dört bir yanında didik didik aradı. Ekipler, zanlı Barış Alkan'ı bugün ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk Mevkiindeki ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı. Cani koca ifadesi alınmak üzere Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"KADINI, ÖLDÜRMEDEN ÖNCE BIÇAKLA DOĞRAMIŞ"

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan talihsiz kadının cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Yeğeninin cenazesini alan acılı amca Selahattin Ateş, olayı şöyle anlattı.

"Yeğenim sancılanmış ambulans istemişler. Ambulans biraz geç kalmış. Kocası da o sırada işten dönmüş. Bıçağı eline alıyor. Boğazını, burnunu, dudağını, kulağını kesmiş. Hayvan bunu yapmaz. Vahşet bu yaptığı. Geçimsizlik vardı ve aşırı kıskançtı. Adam, bir deli raporu almış, devlette bunu serbest bırakıyor. İçeriye almıyorlar. Uzaklaştırma veriyor, gönderiyor yine aynı. Yıllardır şiddet görüyor. En son yalvardılar, yine barıştılar" dedi.

Kaynak: haberinburada