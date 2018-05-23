8 AYDIR İŞE GİTMEYEN DEVLET MEMURUNUN BAHANESİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Hindistan'da devlet kurumunda çalışan üst düzey mühendis, Hindu tanrısı Vişnu'nun reenkarnasyonu olduğunu söyleyerek 8 aydır işe gitmiyor.
Hindistan'da hükümete bağlı bir kurumunda çalışan üst düzey mühendis, çalıştığı yerde sekiz aydır herhangi bir faaliyet göstermemesini işverenine "tanrıya karşı görevlerini yerine getirdiği", Vişnu'nun 10. reenkarnasyonu olduğunu söylediği bir mektupla anlattı.
ARTIK ÖNEMSİZ İŞLERLE UĞRAŞMAYACAĞINI SÖYLEDİ
Gujarat eyaletine bağlı Sardar Sarovar Punarvasvat Ajansı'nda (SSPA) üst düzey mühendis olan Rameshchandra Fefar, Hinduizmin üç ana tanrısından birisi olan Vişnu'nun 10. reenkarnasyonu olduğunu iddia eti. 50'li yaşlarındaki mühendis, tanrı adına Hindistanlılar için çok çalışacağını ve artık önemsiz işlerle uğraşmayacağını söyledi.
"EVDE KEFARET ÖDÜYORUM"
Çalıştığı ajansa gönderdiği mektupta "Küresel vicdanı değiştirmek için evde beşinci boyuta girerek kefaret ödediğini, ofiste bunu yapamadığını" söyleyen Fefar, Hindistan'daki "güzel yağmurlarda" payı olduğunu belirtti.
Yaptığı çalışmaların önemine değinen Fefar "Ajans için ofiste oturmam mı önemli yoksa ülkeyi kuraklıktan kurtarmaya çalışmak mı?" sorusunu sordu.
SON SEKİZ AYDA 16 GÜN İŞE GİTTİ
Eyaletteki en kıdemli mühendislerden biri olan Fefar, son sekiz ayda sadece 16 gün çalıştı. Fefar, Vişnu ile 2010 yılından bu yana ruhlarının birleştiğini iddia ediyor.
AİLESİ İNANMIYOR
Evli ve çocuk sahibi olan üst düzey mühendisin iddialarına ailesinin inanmamasına rağmen Fefar, Hint medyasına yaptığı açıklamada yakında ilahi kanıtların yakın zamanda geleceğini söylüyor.
İŞ YERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Vişnu'dan sinyallerini ayırt etmeyi öğrendiğini, örneğin sağ gözünün seyirmesinin tanrının onunla konuşmak istediği anlamına geldiğini söyleyen Fefar hakkında iş yerinin başlattığı soruşturma ise sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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