79 YAŞINDA MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN DENİZ BAYKAL, MECLİS'TE İLK OTURUMU YÖNETECEK
CHP'nin Antalya'dan 1. sıradan aday gösterdiği Deniz Baykal bir kez daha milletvekili seçildi. 79 yaşındaki Baykal Meclis'in en yaşlı üyesi olarak ilk oturumu da yönetecek.
CHP'nin Antalya'dan 1. sıradan aday gösterdiği Deniz Baykal bir kez daha milletvekili seçildi. 79 yaşındaki Baykal Meclis'in en yaşlı üyesi olarak ilk oturumu da yönetecek.
24 HAZİRAN 2018 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE ANTALYA'DA HANGİ PARTİ KAZANDI?
24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimi sonuçları belli oldu.
Buna göre partilerin Antalya'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi-Recep Tayyip Erdoğan: %33,72
Milliyetçi Hareket Partisi-Devlet Bahçeli: %9,94
Vatan Partisi-Doğu Perinçek: %0,20
Halkların Demokratik Partisi-Sezai Temelli, Pervin Buldan:
Cumhuriyet Halk Partisi-Kemal Kılıçdaroğlu: %29,12
Saadet Partisi- Temel Karamollaoğlu: %0,98
İyi Parti-Meral Akşener : %17,22
1 KASIM 2015 TÜRKİYE GENEL SEÇİMLERİNDE ANTALYA'DA SONUÇLAR NASILDI?
1 Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Antalya'da partilerin aldığı oy oranı şöyleydi:
AK Parti %41,3
CHP %33,3
MHP %17,6
HDP %5,6
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ANTALYA'DA KİM KAZANDI?
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.
Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Antalya'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Recep Tayyip Erdoğan: %42,85
Muharrem İnce: %38,67
Meral Akşener: %13.70
Selahattin Demirtaş: %3,99
Temel Karamollaoğlu: %0,59
Doğu Perinçek: %0,21
10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?
Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Antalya'da cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:
Recep Tayyip Erdoğan %41,63
Ekmeleddin İhsanoğlu %53,08
Selahattin Demirtaş %5,302018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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