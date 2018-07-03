Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 72 yaşındaki A.E, 9 yaşındaki K.O adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

EVİNE GÖTÜRÜP CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre önceki gün denizde yüzen K.O.'nun yanına giden A.E., çocuğu kollarından tutup birkaç kez havaya attı. Daha sonra çocuğu denizden çıkaran A.E., "Sana denizde yüzmen için deniz simidi vereceğim" diye kandırarak, mahallede bulunan evine götürüp, cinsel istismarda bulundu.

ÇOCUĞUN PSİKOLOGLAR EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Çocuklarından haber alamayan ailesi, yaptığı aramada en son A.E. ile birlikte görüldüğünü öğrenmesi üzerine evine gitti. Kapıyı açan A.E., çocuğu ailesine verdi. Çocuk, psikologlar eşliğinde alınan ifadesinde, A.E.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Ailenin de şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, çocuğun kendi isteğiyle evine geldiğini ve istismarda bulunmadığını iddia etti.

TUTUKLANDI

A.E., polisteki soruşturmasının ardından sevk edildiği Şarköy Adliyesi'nde 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar'dan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: haberinburada