Avusturya'nın muhafazakar hükümeti, dış finansman alarak ülkede faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceğini, yedi caminin de kapatılacağını duyurdu.

AÇIKLAMAYI BAŞBAKAN SEBASTİAN KURZ YAPTI

Açıklamayı yapan Başbakan Sebastian Kurz, kararın başkent Viyana'da ağırlıkla Türk cemaatin gittiği bir camide Yeniçeri kıyafetli öğrencilerin sergilediği oyun nedeniyle alındığını açıkladı.

Kurz daha önce camide sergilenen bu oyun için "Bu yaşananların Avusturya'da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz" demişti.

Kaynak: haberinburada