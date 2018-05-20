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60 YILLIK LİG TARİHİNDE BİR İLK! CİMBOM'DAN FENER'E BÜYÜK FARK


60 yıllık lig tarihinde bir ilk! Cimbom'dan Fener'e büyük fark
Tarih : 20 Mayıs 2018, 00:50
Puan Ver : 60 Yıllık Lig Tarihinde Bir İlk! Cimbom'dan Fener'e Büyük Fark(8/10)4

Spor Toto Süper Ligin son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla 2 sezon aradan sonra yeniden adını zirveye yazdırmış oldu. Son olarak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın ligi ilk sırada tamamladığı son 2 sezonda beklentilerin altında kalmıştı.

LİGDE 21. KEZ ZİRVEDE

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 21. kez tekrarladı.

Ligin geride kalan 60. sezonunda 21. kez şampiyon olarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştiren Galatasaray, formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 2'ye yükseltti.

FATİH TERİM'İN LİGDE TOPLAMDA 17 KUPASI

Galatasaray, 60 Yıllık Lig Tarihinde İlk Kez Fenerbahçe'ye 2 Şampiyonluk Fark Attı

Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, Göztepe'yi yenerek şampiyonluk sayısını 21'e çıkardı ve 60 yıllık lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'ye 2 şampiyonluk fark attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Sarı-kırmızılı ekibin başında 4. dönemine ligin 17. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında başlayan ve 9. sezonunu geçiren Fatih Terim, Süper Lig'de kariyerinin 7. şampiyonluğuna imza atıp, toplamda 17. kupasını kaldırdı.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Fatih Terim, toplamda 7 lig şampiyonluğuyla bu alanda rekoru da elinde bulunduruyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 15. KEZ YER ALACAK

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan sarı-kırmızılı takım, UEFA Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2016-2017'de Avrupa kupalarından men edilmiş, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'ne henüz 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds'a elenerek veda etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, 6. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini almış oldu.

18 FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 18'i ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon transfer edilen Bafetimbi Gomis, Maicon Roque, Mariano Filho, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Jason Denayer, Cedric Carrasso, Yuto Nagatomo ile Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve genç oyuncu Ozan Kabak, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Galatasaray'da ayrıca Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez bir ülkenin en yüksek liginde kupayı kazanma mutluluğuna ulaştı.

SEZONU 2 KUPA İLE TAMAMLAYABİLİR

Süper Lig'de şampiyonluğu kazanan Galatasaray, sezonu 2 kupayla tamamlayabilir.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyonu olarak, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor'la TFF Süper Kupa maçına çıkma hakkını da elde etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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