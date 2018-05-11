İtalya'da annesinin sevgilisi tarafından dövüldüğünü gören 6 yaşındaki bir kız çocuğu polisi arayarak, "Yetişin annemi dövüyor" diyerek yardım istedi.

İtalya'da annesinin sevgilisi tarafından dövüldüğünü gören 6 yaşındaki bir kız çocuğu polisi arayarak yardım istedi.

"YETİŞİN ANNEMİ DÖVÜYOR"

Sicilya'nın Messina kentinde önceki sabaha karşı annesinin dövüldüğüne tanık olan çocuğun gözyaşları içinde "Yetişin annemi dövüyor" diye 'Polis İmdat' telefonunu araması üzerine polis müdahale etti.

KOMŞULARI MÜDAHALE ETMEDİ

İtalyan haber ajansları polisin 33 yaşındaki kadını bir avluda yaralı bir halde ve kanlar içinde bulduğunu bildirirken, İtalyan basınında olayı müdahale etmeden izleyen komşuları eleştiren yorumlar yer aldı.

ÇOCUĞUNU ALIP EVDEN KAÇTI

Kadının 44 yaşındaki sevgilisinin olaydan sonra birlikte yaşadıkları evden, babası olduğu üç yaşındaki çocuğu da alarak kaçtığı anlaşılıyor.

Ancak daha sonra polis adamın bulunduğunu ve "aile üyelerine darp, yaralama ve kötü muamele" suçlamalarıyla gözaltına aldığını duyurdu.

KÜÇÜK KIZ ANNESİNİN YANINDA AĞLARKEN BULUNDU

Olaya tanık olup polise telefon eden babası farklı 6 yaşındaki kız çocuğu ise annesinin yanında ağlarken bulundu.

Kadın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: haberinburada