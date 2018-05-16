6 SENE ÖNCE YAPTIĞI KUDÜS TAHMİNİ TUTUNCA SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 6 sene önce canlı yayında söylediği "Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacaklar" öngörüsü sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Başkan Donald Trump'ın skandal kararının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması büyük tepki çekmiş, çıkan olaylarda 60 Filistinli şehit edilmişti. Dünya İsrail'in, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik yaptığı katliama tepki gösterirken sosyal medya Abdüllatif Şener'in 6 sene önce yaptığı öngörü ile çalkalanıyor.
"KUDÜS'Ü BAŞKENT YAPACAKLAR"
Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in 6 sene önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme oturdu.
CNN Türk'te, Enver Aysever'in sunduğu "Aykırı Sorular" programda Şener, "Bunu yazın bir tarafa. Kudüs'ü Başkent yapacaklar. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasına yönelik gelişmeler olacak" demişti.
Kaynak: haberinburada
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