6 haftalık hamile olan sosyetik güzel Siren Ertan, dün eşi ile gittiği kontrolde can sıkıcı bir durumla karşılaştı. Bebeğinin kalbinin yavaş attığını öğrenen Ertan takipçilerinden dua istedi.

"HAYATA TUTUN NE OLUR"

Instagram hesabından ultrason fotoğrafı paylaşan Ertan, doğacak bebeği için şu mektubu yazdı: "Biz bugün doktorumuza gittik. Kalbinin sana kavuşmaya can atan benim kalbim kadar hızlı atamadığına çok üzgünüm bebeğim. Ben seni sımsıkı tutuyorum, sen de hayata tutun ne olur. Ben seni nasıl bir özlemle bekliyorum bir bilsen.

YILLARCA GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Sen yoksun diye ben yıllarca ne ağladım bir bilsen. Rüyamda hamile olduğumu gördüm geceleri uyumak istemedim sabahları uyanınca ağladım. Doğum günü, yılbaşı, bayram vs. her özel günde ağladım. Baban geçen gün diyordu ki; "Siren'in en sevmediği gün Anneler Günü, o gün yataktan çıkmak istemiyor". Annelerime haksızlık etmek istemem ama haklı. Burnuma kokun geldi ağladım. Her çocuk topluluğu gördüğümde ağladım. Aile konuşmaları yapılan her düğünde ağladım. Hatta her cenazede bile ağladım, 'benimkini kim kaldıracak' diye. Görene bilene 'üzülme' dedim, gerisi görmesin diye hep gülümsedim. Kimseyi üzmek istemedim. Kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil, hele peri masalı hiç değil miniğim.

"ZAYIF ATAN KALBİNDEN ÖPERİM"

Ama senin hayatının gönlünce olması, masal gibi olması için her şeyi yaparım inan. Bil ki benim ve babanın eli hep üzerinde. Baban demişken ben ona ömrümce minnettar olacağım biliyor musun? 2 harika çocuğuna rağmen bana seni yaşatmak için uğraştığı için. Bil ki sen bana gelirsen ömrüm boyunca kıymetini bileceğim senin. Bil ki çocuklarına "öf" diyen ebeveynlerden olmayacağım. Çünkü onlar bilemezler ki yokluğunun ne demek olduğunu. Yeter ki sen güçlü ol, bizimle kal. Bu sana ilk mektubum. Annen yazmayı sever ama belki bir daha fırsatımız olmaz diye. O zayıf atan kalbinden öperim seni küçük bezelyem, Kalbin güçlensin bize gel ne olur. Allah'ım yardım et ne olur."

Kaynak: haberinburada