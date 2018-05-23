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6 gündür aranıyordu! Çağdaş'ın cesedi komşusunun foseptiğinde bulundu

6 GÜNDÜR ARANIYORDU! ÇAĞDAŞ'IN CESEDİ KOMŞUSUNUN FOSEPTİĞİNDE BULUNDU

Samsun Atakum'da 6 gün önce kaybolan gencin, komşusunun yazlığının foseptiğinde cansız bedeni bulundu.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : 6 Gündür Aranıyordu! Çağdaş'ın Cesedi Komşusunun Foseptiğinde Bulundu(5/10)1

Samsun'un Atakum ilçesinde, 6 gün önce kaybolan Çağdaş Adıgüzel'in (35), komşusunun evinin foseptiğinde cansız bedeni bulundu.

6 GÜN ÖNCE KAYBOLDU, EMNİYET ARAMAYA BAŞLADI

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde oturan Çağdaş Adıgüzel, 6 gün önce kayboldu. Adıgüzel'in kaybolmasının ardından ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri Çağdaş Adıgüzel'i evinin yakınlarında ve Samsun genelinde aramaya başladı. Aramalara daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katıldı.

KOMŞUSUNUN YAZLIĞININ FOSEPTİĞİNDE CESEDİ BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği'nin yaptığı aramalarda Çağdaş Adıgüzel'in evinin karşısındaki E.E.'ye ait yazlığın foseptiğinde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

EVDE YAPILAN İNCELEMEDE KAN İZLERİNE RASTLANDI

Evin içerisinde yapılan incelemede de duvarlarında kan izlerine ve tüfeğe ait saçma izlerine rastlandı. Polis ekipleri, Çağdaş Adıgüzel'in kaybolmasından sonra ortada görünmeyen evin sahibi E.E.'yi aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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