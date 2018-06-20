Ağrı Valiliği, ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili arama çalışmalarında, her türlü veri ve ihbarın titizlikle değerlendirildiğini bildirildi.

HALA BULUNAMADI

Valiliğin yazılı açıklamasında, 15 Haziran'da Şükran ve Nihat Aydemir'in kızları Leyla Aydemir'in il merkezine bağlı Bezirhane köyünde kaybolduğu, ailesi ve köy halkı tarafından yapılan aramalarda bulunamadığı kaydedildi.

TÜM İMKANLAR DEVREYE SOKULDU

Kayıpla ilgili durumun 155 Polis İmdat İhbar ve 156 Jandarma İmdat hatlarına bildirildiği belirtilen açıklamada, "Kaybolma olayı ile ilgili olarak haberin alınmasına müteakip, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı 16 personel ve köy halkı ile köy içerisinde bulunan bütün boş metruk binalar, ağıllar, ağzı açık çukurlar, dere yatağı ve her yer tek tek aranmıştır. 15 Haziran 2018 günü İl AFAD ekibi bataklık ve sulak alanlarda arama faaliyetlerine başlamış olup, ayrıca civar illerdeki AFAD ekipleri de dahil edilmiştir. Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun temin edilen son fotoğrafı tüm İlçe Jandarma Komutanlıklarına, bütün yol kontrol noktalarına ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmiştir. İl Merkez ve ilçelerdeki tüm MOBESE kayıtlarına bakılmıştır." denildi.

ARTEZYEN KUYULARI BOŞALTILDI

Köyde Leyla'nın düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyularının vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi ile su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır.

HER TÜRLÜ İHBAR TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğunun 5 bin adet fotoğrafı bastırılarak il genelinde dağıtımı yapılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile müştereken kriz masası oluşturularak her türlü veri ve ihbar titizlikle değerlendirilmektedir. Şu ana kadar kayıp olan Leyla Aydemir isimli kız çocuğuyla ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Arama faaliyetleri devam etmekte olup, her türlü teknik ve imkandan yararlanılmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kaynak: haberinburada