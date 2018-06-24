54 Yıl Kapalı Kalan Kastamonu Havalimanında 5 Yılda 422 Bin Yolcu Taşındı
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54 Yıl Kapalı Kalan Kastamonu Havalimanında 5 Yılda 422 Bin Yolcu Taşındı

54 YIL KAPALI KALAN KASTAMONU HAVALİMANINDA 5 YILDA 422 BİN YOLCU TAŞINDI

Kastamonu'da 54 yıl atıl kaldıktan sonra 2013 yılında faal hale getirilen havalimanı, aradan geçen 5 yılda 422 bin yolcuya hizmet verdi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 01:30
Puan Ver : 54 Yıl Kapalı Kalan Kastamonu Havalimanında 5 Yılda 422 Bin Yolcu Taşındı(5/10)1

Kastamonu'da 1959 yılında yapılan ancak açılışında bir pervaneli uçağın inmesinin ardından bir daha kullanılmayan havalimanının işler hale getirilmesi amacıyla 2012 yılında çalışma başlatıldı.

"KASTAMONU'NUN YARIM ASIRLIK RÜYASINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Yapılan 100 milyon liralık yatırımla 2013 yılının Temmuz ayında hizmete alınan Kastamonu Havalimanının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Kastamonu'nun yarım asırlık rüyasını gerçeğe dönüştürüyoruz." sözleriyle yapıldı.

HAFTADA 3 GÜN İSTANBUL'A TARİFELİ UÇUŞLAR YAPILIYOR

Geçmişte vatandaşlar tarafından "Adı var kendisi yok" diye anılan Kastamonu Havalimanından artık her gün Türk Hava Yolları, haftada 3 gün ise Pegasus Hava Yolları tarafından İstanbul'a tarifeli uçuşlar yapılıyor.

HAVALİMANI 5 YILDA 422 BİN YOLCU TARAFINDAN KULLANILDI

Kastamonu'nun yanı sıra Karabük, Çankırı, Sinop gibi çevre illere de hitap eden havalimanı, aradan geçen 5 yılda 422 bin yolcu tarafından kullanıldı.

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Kaynak: haberinburada



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