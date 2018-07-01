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50 Derece Sıcaklıkta Susuz Kalan İran Halkı Sokaklara Döküldü!

50 DERECE SICAKLIKTA SUSUZ KALAN İRAN HALKI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ!

İran'da yaygınlaşan su kesintileri nedeniyle ülkenin güney batısındaki şehirlerde halk, su bidonları ve pet şişelerle sokağa çıkarak protesto gösterisi düzenledi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 18:00
Puan Ver : 50 Derece Sıcaklıkta Susuz Kalan İran Halkı Sokaklara Döküldü!(5/10)1

İran Huzistan'da Hürremşehr Büyük Cami'nin önünde toplanan göstericiler, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini protesto amacıyla eylem düzenledi. Abadan'da yüzlerce vatandaş sistemin dış politikasını hedef aldı ve "ABD'nin düşman olduğunu yalan söylüyorlar, bizim düşman tam da burada" sloganlarıyla susuzluğu protesto etti. Şehrin her yerinde tatlı su için ellerinde bidonlarla uzun sıralar oluşturan halk "Bizim servetimizden (petrol) bir ülke geçiniyor, nasıl bizim içme suyumuz yok" şeklinde yöneticilere seslendi.

SUSUZ KALAN HALK PET ŞİŞELERLE SLOGAN ATTI

İran'da halk, hava sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkmasıyla zor günler geçiriyor. Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, "Beceriksiz yöneticiler istemiyoruz. Hırsızlar din adına bizi yağmaladı" sloganları attı. Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Hürremşehr halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor.

KURAKLIK ÜLKEDE SU KRİZİNE NEDEN OLDU

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de geçen hafta benzer bir gösteri düzenlenmişti. İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.

PETROL VE TİCARET ŞEHRİ ABADAN'DA DA DURUM AYNI

İran'ın güneyinde ve körfeze sahil konumunda petrol ve ticaret şehri Abadan'da da su durumu sıkıntılı.

"BİZİM DÜŞMAN TAM DA BURADA"

Sosyal medyada çeşmelerinden su yerine çamur akan görüntüleriyle gündeme gelen Abadan'da yüzlerce vatandaş sistemin dış politikasını hedef aldı ve "ABD'nin düşman olduğunu yalan söylüyorlar, bizim düşman tam da burada" sloganlarıyla susuzluğu protesto etti.

ELLERİNDEKİ BİDONLARLA YÖNETİCİLERE SESLENDİLER

Şehrin her yerinde tatlı su için ellerinde bidonlarla uzun sıralar oluşturan halk "Bizim servetimizden (petrol) bir ülke geçiniyor, nasıl bizim içme suyumuz yok" şeklinde yöneticilere seslendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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