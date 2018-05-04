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5 kişilik aileyi yok eden kazadan kurtulan Yağmur'un ifadesi şok etti

5 KİŞİLİK AİLEYİ YOK EDEN KAZADAN KURTULAN YAĞMUR'UN İFADESİ ŞOK ETTİ

İzmir'de 5 kişilik aileyi yok eden kazadan kurtulan 9 yaşındaki Yağmur ifadesinde, "Arkadan bir anda beyaz renkli bir otomobil çarptı." dedi. Yağmur'un iddiası sonrası jandarma, otomobilin bulunması için harekete geçti.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : 5 Kişilik Aileyi Yok Eden Kazadan Kurtulan Yağmur'un İfadesi Şok Etti(9/10)5

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazadan sağ kurtulan 9 yaşındaki Yağmur'un iddiasının ardından, savcılık ve polis beyaz renkli otomobili aramaya başladı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'ta teknisyen olarak çalışan Bülent K., geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşunca işi bırakıp kardeşinin oturduğu Balıkesir Akçay'a taşınmış ve ikiz kardeşiyle burada kafetarya işletmeye başlamıştı. 29 Nisan gecesi İzmir'deki akrabalarını ziyaretten Akçay'a dönmek üzere yola çıkan Bülent K. (44) yönetimindeki hafif ticari araç, İzmir-Çanakkale Karayolu Tahtalı Köprüsü yakınında karşı şeride geçip tur otobüsüyle çarpışmıştı. Kazada Bülent K., eşi Ebru K. (39), çocukları Cansın (14), Ege (8) ve Çınar K. (4) hayatını kaybetmiş, yeğeni Yağmur K. yaralanmıştı.

AKRABALARININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR

9 yaşındaki Yağmur, Tepecik Eğitim ve Araştırması Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Amcası, yengesi ve kuzenlerinin öldüğünü bilmeyen küçük kız, kaza anını anlattı.

"BABACIĞIM YOK BİR ŞEY"

Yolda sohbet ederek gittiklerini belirten Yağmur, "Arkadan bir anda beyaz renkli bir otomobil çarptı. Hepimiz ne olduğunu tam anlayamadık, Cansu Ablam 'Baba ne oluyor?" diye bağırdı. Bülent Amcam da 'Babacığım, yok bir şey' dedi ve bir anda çukurun içerisine düştük. Onlara seslendim ama hepsi baygındı. Sonra beni arabanın içerisinden çıkardılar. Annemin numarasını verdim" diye konuştu.

ARACIN BAGAJINDA MOTOR VARMIŞ

Kalp krizi geçirdikten sonra iş yerinden ayrılan ve Akçay'a yerleşen teknisyen Bülent K.'nın, satın aldığı motosikleti kaza sırasında otomobilin bagajında taşıdığı ortaya çıktı. Jandarma, motosikletin çarpmanın etkisiyle öne doğru geldiğini ve 5 kişinin üzerine devrildiğini belirledi.

"BENİM KARDEŞİM 70 KİLOMETRE HIZI GEÇMEZDİ"

Bülent K.'nın kardeşi Nevzat K. da Yağmur'un ifadesi üzerine olayın araştırılması için savcılığa başvurduklarını ifade ederek, "5 can gitti, eğer kazaya başka bir araç çarpıp neden olduysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. Benim kardeşim 70 kilometre hızı dahi geçmezdi" dedi.

BEYAZ BOYA TESPİT EDİLDİ

Kazadan kurtulan küçük Yağmur'un iddiası sonrası, savcılık ve jandarma beyaz renkli otomobili arıyor. Jandarma bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri otomobilin arka kısmında beyaz boya tespit etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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