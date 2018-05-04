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4'lü ittifakta anlaşma tamam! Protokol yarın YSK'ya sunulacak

4'LÜ İTTİFAKTA ANLAŞMA TAMAM! PROTOKOL YARIN YSK'YA SUNULACAK

Son Dakika! CHP, İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti'den oluşan 4'lü seçim ittifakının protokolü yarın saat 15.00'te YSK'ya sunulacak.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : 4'lü İttifakta Anlaşma Tamam! Protokol Yarın Ysk'ya Sunulacak(10/10)6

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Kaynak: haberinburada



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