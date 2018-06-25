45 Yaşındaki Mısırlı Kaleci, Dünya Kupası Tarihine Geçti
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45 yaşındaki Mısırlı kaleci, Dünya Kupası tarihine geçti

45 YAŞINDAKİ MISIRLI KALECİ, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Suudi Arabistan maçına ilk 11'de sahaya çıkan Mısırlı Essam El Hadary Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Tarih : 25 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : 45 Yaşındaki Mısırlı Kaleci, Dünya Kupası Tarihine Geçti(10/10)6

2018 Dünya Kupası A Grubunda Uruguay ve Rusya'ya karşı puan alamayan ve turnuvaya grup aşamasında veda eden Mısır'da kaleci Essam El Hadary Suudi Arabistan maçına ilk 11 başlıyor.

MONDRAGON'UN TAHTINA GEÇTİ

Mısırlı kaleci Essam El Hadary (45 yıl + 161 gün), Mondragon'u geçerek (43 yıl + 3 gün) Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan Mondragon, rekoru Kamerunlu Roger Milla'dan devralmıştı. Milla, 1994'te ABD'de yapılan Dünya Kupası'nda Rusya karşısında forma giydiğinde 42 yaşından 1 ay 8 gün almıştı. Brezilya 2014'te Japonya karşısında sahaya çıktığı maçta 43 yaşından 4 gün alan Mondragon, Milla'nın 20 yıllık rekorunu kırmayı başarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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