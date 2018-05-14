Acun'dan 37 Milyonluk Satış! Şeyma'nın Hoşuna Gitmeyebilir
İnce, Toplumu Barıştıracağım Deyip Ezber Bozdu!
Dünyada Yılın Lideri Ödülünü İlk Kez Bir Türk Aldı
82 Yıllık Takım Trump'ın Onuruna İsmini Değiştirdi!
Türk Siriye Mahkemeden Kötü Haber! Apple'ı Haklı Buldu
Manchester City'nin Yıldızı, 2025'e Kadar İmzayı Attı
İyi Parti Lideri Meral Akşener: 100 Bin İmza 6 Saatte Toplandı
Londra'da Konuşan Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Karar Talihsizlik, Reddediyoruz!
Ölen Kaplumbağaya Otopsi Yaptılar, Midesinden Plastik Oyuncaklar Çıktı
Kudüs'te Gergin Bekleyiş Sürerken Gazze Karıştı: 1 Filistinli Öldü
6 Yaşındaki Suriyeli Çocuğu Kaçırıp Babasına Bu Fotoğrafı Gönderdiler
Havalimanındaki Uçak Kazasının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı!
Kalçasıyla İlgili Merak Edilen Gerçeği Canlı Yayında İtiraf Etti
Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
'seçim Öncesi Adil Öksüz Getirilecek' İddiasına Ak Parti'den İlk Yanıt
Son Dakika! Arap Birliği, Kudüs İçin Olağanüstü Toplanacak
Deniz Kenarında Şok! Kıyıya 4 Erkek Cesedi Vurdu
Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu

40'lık Drogba, kaleciyi orta sahadan avladı

40'LIK DROGBA, KALECİYİ ORTA SAHADAN AVLADI

Eski Galatasaraylı Didier Drogba, Tulsa Roughnecks maçında attığı frikik golüyle taraftara büyük sevinç yaşattı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : 40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı(10/10)6

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, 40 yaşında olmasına rağmen tribünleri ayağa kaldırmayı başarıyor.

Fildişi Sahilli yıldız, takımının deplasmanda karşılaştığı Tulsa Roughnecks maçında attığı frikik golüyle sosyal medyayı salladı.

Phoenix'in 5-1 galip geldiği bu mücadelede Drogba, iki gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 40  Lık  Drogba  Kaleciyi  Orta  Sahadan  Avladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER