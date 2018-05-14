40'LIK DROGBA, KALECİYİ ORTA SAHADAN AVLADI
Eski Galatasaraylı Didier Drogba, Tulsa Roughnecks maçında attığı frikik golüyle taraftara büyük sevinç yaşattı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, 40 yaşında olmasına rağmen tribünleri ayağa kaldırmayı başarıyor.
Fildişi Sahilli yıldız, takımının deplasmanda karşılaştığı Tulsa Roughnecks maçında attığı frikik golüyle sosyal medyayı salladı.
Phoenix'in 5-1 galip geldiği bu mücadelede Drogba, iki gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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