40 YIL KAFASINDA UNUTULAN KURŞUNLA YAŞADI: ÖLÜRSEM ŞEHİT OLUR MUYUM
40 sene önce askerlik görevini yaparken kaçakçılarla girdiği çatışmada yüzünden vurulan adamın, kafasında kurşun unutulduğu ortaya çıktı.
Trabzon'un Arsin İlçesi'nde yaşayan ve Yolüstü Mahallesi'nin muhtarlığını yapan 61 yaşındaki Mustafa Tiryaki, 29 Temmuz 1978'de Şanlıurfa Jandarma Hudut Taburu'nda vatani görevini yaparken, Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada yüzünden aldığı kurşunlarla ağır yaralandı.
BAŞ AĞRILARI ARTINCA FARK EDİLDİ
Gaziantep ve Trabzon'da yaklaşık 2 ay tedavi gören Tiryaki'nin yüzündeki 4 kurşun parçası çıkarıldı. Hava değişimi verilen ve vatani görevini tamamlayan Tiryaki, başı sık sık ağrıdığı için ilaç kullanıyordu. Ancak ağrıların artması üzerine önceki hafta hastaneye başvuran Tiryaki, çekilen röntgen ve tomografinin sonuçlarını gördüğünde büyük şok yaşadı. Doktor, beynin sol alt yanında kurşun olduğunu belirtti.
"ÖLÜRSEM ŞEHİT OLACAK MIYIM?"
Tiryaki, "Askerlik yaptığım yıllarda hastanelerde bugünkü gibi cihazlar yoktu. Yüzümdeki kurşun parçalarını da iltihaplanma olunca fark etmişlerdi. Yıllarca çektiğim baş ağrısının sebebi buymuş. Doktor, ameliyat ile kurşunun alınması gerektiğini söyledi. Biraz riski varmış ama yapacak bir şey yok. Ben sadece bu ameliyatı olurken ölürsem şehit olacak mıyım, onu merak ediyorum" dedi.
BEYNE ZARAR VERMEMİŞ
Beyin ve Sinir Cerrahı Ahmet Çubukçu ise "Burada kurşun beyne hasar vermemiş, deri altının biraz içerisinde kalmış. Muhtemelen seken bir mermi parçası. Ancak bunu tedavi sırasında doktorlar nasıl fark edememişler, anlamadım. Metal parçası beyne zarar vermeyen bir bölgede olduğu için sıkıntı yaratmamış" diye konuştu.
KAZANDIĞI TAZMİNATI DA ALAMADI
Vatani görevini yaparken kaçakçılarla girdiği çatışmada yaralanmasına rağmen gazilik unvanı alamayan Tiryaki, 24 Ocak 1980'de Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Genelkurmay Başkanlığı hakkında 30 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtığını anlattı.
Tiryaki, "Mahkeme, Genelkurmay Başkanlığı'nın bana 30 bin TL tazminat ödemesine karar vermiş. Ama ben davayı takip edemediğim ve adresimin değişmesi sonucu bundan haberdar olamadım ve aradan geçen 10 yılın ardından tazminat parası yasa gereği Hazine'ye kalmış" dedi.
Kaynak: haberinburada
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