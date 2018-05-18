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40 Üst Düzey Emniyet Müdürü Yurt Dışına Güvenlik Ataşesi Olarak Atandı
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40 üst düzey emniyet müdürü yurt dışına güvenlik ataşesi olarak atandı

40 ÜST DÜZEY EMNİYET MÜDÜRÜ YURT DIŞINA GÜVENLİK ATAŞESİ OLARAK ATANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 13 daire başkanının da bulunduğu 40 üst düzey emniyet müdürü "Güvenlik ataşesi" olarak yurt dışı görevlere atandı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : 40 Üst Düzey Emniyet Müdürü Yurt Dışına Güvenlik Ataşesi Olarak Atandı(10/10)6

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 13 daire başkanının da bulunduğu 40 üst düzey emniyet müdürü de "Güvenlik ataşesi" olarak yurt dışı görevlere atandı.

İSTİHBARAT DAİRE BAŞKANLIĞINA AKIN ZAİMOĞLU GETİRİLDİ

Akın Zaimoğlu İstihbarat Daire Başkanlığı'na atanırken, 2016'dan beri bu görevi sürdüren Akın Karatay daha pasif bir görev olan Polis Başmüfettişliği'ne atandı.

SİBER SUÇLAR DAİRE BAŞKANLIĞINA ERDAL ÇETİNKAYA ATANDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevine ise daha önce İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Erdal Çetinkaya getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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