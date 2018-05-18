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4 yıldır saçlarını kestiremiyor, bakın sebebi neymiş

4 YILDIR SAÇLARINI KESTİREMİYOR, BAKIN SEBEBİ NEYMİŞ

Sahur programında gelen anne-oğlu Nihat Hatipoğlu'na, "Peygamberimizin saçları uzun olduğu için ben de 4 yıl boyunca oğlum saçlarını uzattım. Bu yüzden oğlum da, ben de günah işlemiş olabilir miyiz?" diye sordu.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 00:00
Puan Ver : 4 Yıldır Saçlarını Kestiremiyor, Bakın Sebebi Neymiş(7/10)3

17 Mayıs'ta yayınlanan sahur programında anne ve oğlu merak ettikleri bir sorunun cevabını Nihat Hatipoğlu'ndan almak için Sultanahmet Meydanı'ndaydı. Genç oğluyla gelen anne, Hatipoğlu'na, "Peygamber Efendimizin saçları uzun olduğu için ben de oğlum Musa'nın 4 yıl boyunca saçlarını uzattım. Bu yüzden oğlum da, ben de günah işlemiş olabilir miyiz?" diye sordu.

"PEYGAMBERİMİZİN SAÇI BU KADAR UZUN OLMAMIŞTI"

Genç Musa'nın bir hayli uzun olan saçları ise gören izleyicileri ve Hatipoğlu'nu şaşırtacak haldeydi. Hatipoğlu meraklı anneye, "Biz gençleri küpeleri de olsa, dövmeleri de olsa, piercingleri de olsa seviyoruz. Onlar iyi niyetliler. Doğruyu yanlışı ayırdıkları gün en doğru neyse onu yaparlar. Sevgili Musa, evet Peygamberimizin saçı uzundu. Ama bu uzunluk kulak memesini pek geçmemiş, hiç bu kadar uzun olmamıştır.

"YETERİNCE UZATMIŞSIN SAÇLARINI, HEVESİNİ ALMIŞSINDIR"

Bence Musa yeterince uzatmışsın saçlarını, hevesini almışsındır. Sen en iyisi iyi bir berberde saçlarını kestir. Dini açıdan hiçbir engeli yok. Günah içinde değilsin. Sadece annen peygamberlerimizin saçı uzun dediği için uzattın. Fakat yeniden söylüyorum bu kadar uzun değildi saçları." diyerek cevap verdi.

"SAÇLARIMI KESMESEM OLMAZ MI?"

Bu yanıtlar üzerine Musa, beni bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim ama saçlarımı kesmesem olmaz mı? Diyerek meydandaki tüm izleyicileri ve Hatipoğlu'nu güldürmeyi başardı. Çareyi halk oylamasına sunmakta bulan Hatipoğlu seyircilere, Musa saçını kessin mi? sorusunu yöneltti. Meydandaki seyircilerin çoğu kestirmesi yönünde el kaldırınca, dini açıdan önemi yok ama halkın bakış açısı da önemli bu şekilde uzun kullanmak istiyorsan en azından saçlarını topla diyerek Musa'ya öğüt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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