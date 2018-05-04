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4 yıl önce düşen uçağı arıyorlardı, uyuyan gemileri buldular

4 YIL ÖNCE DÜŞEN UÇAĞI ARIYORLARDI, UYUYAN GEMİLERİ BULDULAR

4 yıl önce kaybolan Malezya Havayolları uçağını arayan ekipler, 1800'lü yıllardan kalma gemi enkazlarını buldu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : 4 Yıl Önce Düşen Uçağı Arıyorlardı, Uyuyan Gemileri Buldular(5/10)1

2014 yılında kaybolarak dünyayı şoke eden Malezya Havayolları uçağı MH370, yeni keşiflere olanak sağladı.

Avustralya'nın batısında yapılan aramalarda, 2 bin 300 kilometre açıkta iki eski gemi bulundu.

19. YÜZYILDA BATTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, ticaret amacıyla kullanılan gemilerin 19. yüzyılda battığını belirledi. Her iki gemide de 15 ile 30 arasında personel bulunduğu tahmin ediliyor.

MALEZYA UÇAĞI İÇİNDEKİ 239 KİŞİYLE KAYBOLMUŞTU

Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru gitmek için 8 Mart 2014'te havalanan MH370, içindeki 239 kişiyle birlikte kaybolmuştu. Bütün aramalara rağmen uçak hâlâ bulunamadı. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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