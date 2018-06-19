4 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜREN BABA ARKADAŞLARIYLA ALKOL ALIRKEN SELFİE ÇEKMİŞ
4 yaşındaki oğlu Kuzey'i boğarak öldürdüğünü itiraf eden baba tutuklandı. Eşinin telefonunu inceleyen anne, oğlunun ölümünden 7 gün sonra kocasının alkol alırken selfie'sini buldu.
Hüseyin Ersezgin, 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe Ersezgin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti, tutuklandı. Tutuklanan eşi Hüseyin Ersezgin'in cep telefonunu inceleyen anne Melis Ersezgin, oğlunun ölümünden 7 gün sonra kocasının arkadaşlarıyla alkol alırken çektiği iddia edilen selfie'yi buldu.
OĞLUNU CANLI ÇIKARDI, CANSIZ GETİRDİ
Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Kadıköy'de pazarlamacılık yapan 26 yaşındaki Hüseyin Ersezgin, 6 Şubat günü 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe Ersezgin'i parkta oynatmak için evden dışarı çıkardı. 2 saat boyunca parkta kalan baba, oğul otomobille eve dönerken Hüseyin Ersezgin, arka koltuktaki oğlunun bayıldığını ve nefes almadığını söyleyerek hastaneye götürdü.
BOĞDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Çocuğun öldüğü belirlenirken otopsi yapıldı. Kuzey Efe'nin kalp krizi sonrası öldüğü tahmin edilirken, 2 hafta sonra jandarma karakoluna giden baba-arabayla gezdirdiği sırada eliyle ağzını kapadığı oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti, tutuklandı.
CİNAYETTEN 7 GÜN SONRA KEYİF YAPMIŞ
Bursa Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı otopsi sonucu geçen hafta çıktı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre raporda, Kuzey Efe'nin ağız ve burun bölgesinin tıkanmasına bağlı nefessiz kalması sonucu öldüğü belirtildi. Tutuklanan eşi Hüseyin Ersezgin'in cep telefonunu inceleyen anne Melis Ersezgin, oğlunun ölümünden 7 gün sonra kocasının arkadaşlarıyla alkol alırken çektiği iddia edilen selfie'yi buldu.
"CANİ OLDUĞU İSPATLANDI"
Cinayet itirafının ardından eşine boşanma davası açan Melis Ersezgin, şu iddialarda bulundu: "Cezaevinde 'Neden oğlumu öldürdün' diye sorduğumda, 'Öldürmedim, vicdanımı rahatlatmak için yalan söyledim' dedi.
O an yine biraz inanmıştım ama Adli Tıp raporunu görünce cani olduğu ispatlandı. Üstelik, öldürdükten sonra bara, pavyona gidip eğlenmiş, selfie çekmiş. Bu fotoğrafları da mahkemeye sunacağım. Bu nasıl baba, en ağır cezayı alsın."
Kaynak: haberinburada
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