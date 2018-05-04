4 PARTİ PRENSİPTE ANLAŞTI! İŞTE MUHALEFET İTTİFAKININ İSMİ
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP)'nin yarın saat 15.00'te de protokolü imzalayacağı öğrenildi. 4 parti arasında ittifakın ismine yönelik de çalışma tamamlandı. Yapılan görüşmelerde ittifakın isminin ise 'Millet İttifakı' olarak belirlendiği öğrenildi.
HER PARTİ KENDİ ADAYINI DESTEKLEYECEK
İttifak, milletvekili seçimleri için oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek. İttifak kuracak siyasi partilerin ittifak protokollerini 6 Mayıs'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerekiyor.
DEMOKRAT PARTİ İÇİN FORMÜL
İttifakta CHP, İYİ Parti ve SP kendi kurumsal kimlik ve listeleriyle yer alacak. DP'nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı ise dört partiden yetkililerin oluşturduğu ortak çalışma grubunun son toplantısında karara bağlanacağı belirtiliyor. Kulislere göre DP'den bazı isimlere İYİ Parti listesinden, SP'den bazı isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği konuşuluyor.
ANKET SONUÇLARINDA İTTİFAKLARIN OY DAĞILIMI
Piar Araştırma'nın son anketinde ittifakın bu şekilde olması durumunda oy dağılımının şöyle olduğu ifade edilmişti:
AK Parti-MHP: 44.70
CHP-İYİ Parti-SP-DP: 40.20
HDP: 14.90
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Kaynak: haberinburada
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