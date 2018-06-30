4 MİLYON EUROLUK TEKLİFE RET!
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Babel'in transferi için Beşiktaş'a 4 milyon euroluk bonservis bedeli teklif etti! Beşiktaş, Babel için 8 milyon Euro civarında bir rakam belirledi.
Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşayan ve Hollanda Milli Takımı'na kadar yükselen Ryan Babel'e Brezilya'dan teklif geldi. Flamengo kulübünün, 4 milyon Euro'luk bir öneriyle kulübün kapısını çaldığı, ancak yönetimin bu teklifi geri çevirdiği bildirildi. Beşiktaş, Babel için 8 milyon Euro civarında bir rakam belirledi.
BOYKO, KİEV'E DÖNDÜ
2015-16 sezonunun devre arasında 3.3 milyon Euro'ya Dnipro'dan alınan kaleci Denys Boyko, hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş kariyerinin ardından bedelsiz olarak ülkesine geri döndü. Kartal'da sadece 5 maça çıkabilen 30 yaşındaki kaleci, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dinamo Kiev ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: haberinburada
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