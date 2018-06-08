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4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması Sonucu Yangın Çıktı: 1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı

4 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI: 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Esenyurt'ta doğal gaz patlaması sonucu 4 katlı binada yangın çıktı. Yangında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : 4 Katlı Binada Doğal Gaz Patlaması Sonucu Yangın Çıktı: 1'i Ağır 2 Kişi Yaralandı(8/10)4

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Doğal gaz patlaması sonrası çıktığı belirtilen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

4 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ PATLAMASI

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında ilk belirlemelere doğal gaz patlaması meydana geldi.

PATLAMA SONRASI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Patlama sonrası alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yangında Suriyeli olduğu belirtilen 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye alevlere müdahale etti. olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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