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4 gündür aranan Yusuf'la ilgili gelen son haber ailesini umutlandırdı

4 GÜNDÜR ARANAN YUSUF'LA İLGİLİ GELEN SON HABER AİLESİNİ UMUTLANDIRDI

Diyarbakır'da 1 Temmuz'dan beri kayıp olan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Ailesine izlettirilen kamera görüntülerinde aile, Yusuf'u teşhis etti.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 19:40
Puan Ver : 4 Gündür Aranan Yusuf'la İlgili Gelen Son Haber Ailesini Umutlandırdı(10/10)6

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul Beylikdüzü'nde dün çekilen görüntülerini ailesinin teşhis ettiği ve İstanbul'da olduğu ortaya çıktığı belirtildi.

AİLESİ KAMERA KAYITLARINDAKİ ÇOCUĞUN YUSUF OLDUĞUNU TEŞHİS ETTİ

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, dün sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde bir fırından ekmek alan çocuğun Yusuf Yılmaz olduğu ihbarı üzerine jandarmanın söz konusu bölgedeki görüntüleri istediğini ve gelen görüntülerin Yılmaz Ailesi bireyleri tarafından izlenmesi üzerine söz konusu kişinin 4 gündür aranan Yusuf Yılmaz olduğunun teşhis edildiğini söyledi.

YUSUF, İSTANBUL'DA ARANMAYA DEVAM EDİYOR

Kaymakam Çelik, ailenin görüntüleri teşhis etmesinden sonra Silvan'da 4 gündür süren arama çalışmalarınında sonlandığını ve artık Yusuf'un İstanbul'da aranacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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