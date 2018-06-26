Sapık Enişte, Küçük Yeğenini 4 Yıldır Ormana Götürüp Taciz Ediyormuş!
4 Bin Geçersiz Oyun Çıktığı Kentte Yeniden Sayım Yapılıyor!
Kadın Seçmen Oy Pusulasına Numarasını Yazıp Erdoğan'a Not Bıraktı
Hakan Sabancı'nın Bin Gül Gönderdiği Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ın Aldığı Bileklikle Poz Verdi
Arjantin'in Tarihi Maçı Öncesi Maradona'dan Messi'ye Özel Mesaj
Son Dakika! Chp Lideri Kılıçdaroğlu Saat 14.00'te Açıklama Yapacak
Ankara'da Fetö Operasyonu! Kritik İsme Gözaltı Kararı
Seçime Giren Bazı Partiler Bu Rakamın Hayaliyle Yaşıyor
Erdoğan Referandumda Hayır Diyen 10 İli Yeni Sisteme İkna Etti
Devlet Bahçeli Yüzde 11,13 Oy Oranıyla Mhp'nin Vekil Sayısını Artırdı
Abd'den Münbiç'teki Devriyelerle İlgili Kritik Açıklama!
Survivor'da Yarı Final Biletini İlk Kapan İsim Belli Oldu!
Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
Meclis'e Giremeyen Milli Görüş, Mağlubiyeti İşte Bu Video İle Açıkladı
Bobo, Süper Lige Geri Dönüyor! Anlaşma Tamam
Ab'den 24 Haziran Seçimleriyle İlgili Sert Eleştiri!
Yunanistan Fena Karıştı! Göstericiler Polisle Çatıştı
Avrupa Birliği'nin Dokuz Üyesi Ortak Ordu Kurmak İçin Düğmeye Bastı
Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
Cenk Tosun, Aboubakar Transferini Instagram'dan Duyurdu

4 BİN GEÇERSİZ OYUN ÇIKTIĞI KENTTE YENİDEN SAYIM YAPILIYOR!


4 bin geçersiz oyun çıktığı kentte yeniden sayım yapılıyor!
Tarih : 26 Haziran 2018, 10:00
Puan Ver : 4 Bin Geçersiz Oyun Çıktığı Kentte Yeniden Sayım Yapılıyor!(10/10)6

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Düzce'de yaklaşık 4 bin geçersiz oyun çıkması üzerine AK Parti'den itiraz geldi, oylar yeniden sayılmaya başlandı.

YAKLAŞIK 4 BİN OY GEÇERSİZ ÇIKTI

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den 2, MHP'den ise 1 milletvekili seçilmişti. Sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oy için Ak Parti tarafından itirazda bulundu.

OY SAYIMI AK PARTİ VE MHP'LİLERİN GÖZETİMİNDE YAPILIYOR

AK Parti'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmaya başlanırken AK Parti ve MHP'lilerin gözetiminde yapılıyor.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 4  Bin  Geçersiz  Oyun  Çıktığı  Kentte  Yeniden  Sayım  Yapılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER