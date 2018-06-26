24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Düzce'de yaklaşık 4 bin geçersiz oyun çıkması üzerine AK Parti'den itiraz geldi, oylar yeniden sayılmaya başlandı.

YAKLAŞIK 4 BİN OY GEÇERSİZ ÇIKTI

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den 2, MHP'den ise 1 milletvekili seçilmişti. Sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oy için Ak Parti tarafından itirazda bulundu.

OY SAYIMI AK PARTİ VE MHP'LİLERİN GÖZETİMİNDE YAPILIYOR

AK Parti'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmaya başlanırken AK Parti ve MHP'lilerin gözetiminde yapılıyor.

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Kaynak: haberinburada