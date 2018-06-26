4 BİN GEÇERSİZ OYUN ÇIKTIĞI KENTTE YENİDEN SAYIM YAPILIYOR!
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Düzce'de yaklaşık 4 bin geçersiz oyun çıkması üzerine AK Parti'den itiraz geldi, oylar yeniden sayılmaya başlandı.
YAKLAŞIK 4 BİN OY GEÇERSİZ ÇIKTI
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminde Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den 2, MHP'den ise 1 milletvekili seçilmişti. Sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4 bin oy için Ak Parti tarafından itirazda bulundu.
OY SAYIMI AK PARTİ VE MHP'LİLERİN GÖZETİMİNDE YAPILIYOR
AK Parti'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmaya başlanırken AK Parti ve MHP'lilerin gözetiminde yapılıyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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