Domuzların Saldırısına Uğrayan Pitbullu Askerler Kurtardı
Türkiye'de Bir İlk! Kentsel Dönüşüm Mezarlığa Da Sıçradı
Portekizli Ronaldo, Gol Sevincinde Messi'ye Gönderme Yapmış
Öldü Sandığı Babasını E-Devlet Sayesinde Buldu, Babasına Dava Açtı
Köpek Besleyen Erdoğan'ın Hassasiyeti Alkış Topladı
İstanbul'da Adeta Gök Delindi! Şiddetli Yağış 3 Saat Boyunca Devam Edecek
Yunanistan Ve Makedonya Arasında Tarihi Anlaşma! İsim Sorunu Çözüldü
Metroda Durağında Jiletle Bacaklarını Tıraş Eden Kadın Pes Dedirtti!
Müzisyen Gencin, Kariyerini Engelleyen Kız Arkadaşından '350 Bin Dolarlık' Tazminat İntikamı
Yargıtay'dan Emsal Karar! Kocasının İşini Aşağıladı, Kusurlu Bulundu
Burak Yılmaz'ın Fiyatı Belli Oldu! Sudan Ucuz
Gemi Kazasında Yıkılan Tarihi Yalıya Türk Usulü Çözüm!
Trafik Kazası Sonrası Çıkan Arbedede Polis Memuruna Tokat Attılar
Fenerbahçe, Fabian Balbuena'yı Gözüne Kestirdi
Gaziantep'te Özel Hastanede Yangın! Dumandan Etkilenen 2 Hasta Can Verdi
Çok Az Kişi Biliyor! İşte Babalar Günü'nün Yürek Burkan Hikayesi
Mehmetçik Adım Adım Kandil'e İlerliyor! 39 Kilometre Kaldı
4 Ayda Biriktirdikleri 1 Dakikada Ellerinden Uçup Gitti
Bakan'dan İddialı Yerli Otomobil Çıkışı: Milyon Sipariş Alırız
Nagatomo'nun Galatasaray Görüşmelerinden Haberi Yok

4 ayda biriktirdikleri 1 dakikada ellerinden uçup gitti

4 AYDA BİRİKTİRDİKLERİ 1 DAKİKADA ELLERİNDEN UÇUP GİTTİ

Mersin'den akrabalarına bayram ziyareti için geldikleri Adana'da içinde 3 bin lira para ve kıyafetlerinin bulunduğu çantaları çalınan Suriyeli çift, çocuklarıyla kaldırımda oturarak ağladı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : 4 Ayda Biriktirdikleri 1 Dakikada Ellerinden Uçup Gitti(10/10)6

Mersin'den akrabalarına bayram ziyareti için geldikleri Adana'da içinde 3 bin lira para ve kıyafetlerinin bulunduğu çantaları çalınan Suriyeli çift, çocuklarıyla kaldırımda oturarak ağladı. Günlük 50 liraya tarım işçiliği yaparak ailesini geçindirdiğini söyleyen Necib Aldubmecid, "O parayı biriktirmek için, 4 ay uğraştım" dedi.

3 BİN LİRA NAKİT PARA BULUNAN ÇANTA OTOGARDA ÇALINDI

Seyhan İlçesi Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen olayda ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Türkiye'de Mersin'e yerleşen Necib Aldubmecid (28), eşi Dua Yasin (23) çifti, kızları Beyen (2) ve oğulları Muhammed Aldubmecid (1) ile birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Adana'ya geldi. Çiftin, içerisinde 3 bin lira nakit para ve günlük kıyafetlerinin bulunduğu çanta, otogarda çalındı. Ne yapacaklarını bilemeyen aile, parasız kalınca polise başvurdu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kaldırıma oturarak polisin gelmesini bekleyen çift, gözyaşlarını tutamadı. Necib Aldubmecid (28) ve eşi Dua Yasin, bebek arabasına koydukları iki çocuklarıyla 40 derece sıcakta, polisi bekledi. Necib Aldubmecid, "O parayı biriktirmek için 4 ay çalıştım. Bebek arabasını açarken 1 dakikada çalmışlar. Şimdi ne yapacağım? Parasız ortada kaldık. Evimize geride dönemeyiz" diyerek ağladı. Anne Dua, ağlayan bebeklerine süt ve su verip susturmaya çalıştı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI BİR ANLIK DALGINLIKLA UNUTTULAR

Gelen polis, babanın ifadesini alarak, çantayı çalan kişilerin eşgalini belirledi. Karakola götürülürken 2 yaşındaki çocuklarını da bir anlık dalgınlıkla unutan Suriyeliler, polisin uyarısıyla çocuklarını alıp, hırsız ya da hırsızlardan şikayetçi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 4  Ayda  Biriktirdikleri  1  Dakikada  Ellerinden  Uçup  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER