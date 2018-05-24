38'LİK XAVİ'DEN SÜRPRİZ İMZA!
Katar temsilcisi El Sadd , 38 yaşındaki İspanyol futbolcu Xavi ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'in sözleşmesini iki yıllığına uzattı.
El Sadd Kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takıma katılan İspanyol orta saha oyuncusu Xavi'nin sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.
2015'TE AL SADD'A TRANSFER OLMUŞTU
Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.
Kaptanlığını üstlendiği Katar temsilcisi El Sadd'da bu sezon 24 maça çıkan 38 yaşındaki Xavi, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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