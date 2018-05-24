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38'lik Xavi'den sürpriz imza!

38'LİK XAVİ'DEN SÜRPRİZ İMZA!

Katar temsilcisi El Sadd , 38 yaşındaki İspanyol futbolcu Xavi ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : 38'lik Xavi'den Sürpriz İmza!(9/10)5

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'in sözleşmesini iki yıllığına uzattı.

El Sadd Kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2016 sezonunda takıma katılan İspanyol orta saha oyuncusu Xavi'nin sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı bildirildi.

2015'TE AL SADD'A TRANSFER OLMUŞTU

Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.

Kaptanlığını üstlendiği Katar temsilcisi El Sadd'da bu sezon 24 maça çıkan 38 yaşındaki Xavi, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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